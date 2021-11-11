stylehub：環保又時尚 白波鞋風潮

不過近年可持續時尚大行其道，漸漸為消費者所認同，但要找一雙環保又時尚的白波鞋卻選擇不多。早年曾在港發展的波鞋品牌PONY最近強勢回歸，這次帶來再生波鞋系列PEA by PONY，為可持續時尚市場帶來新血。而PEA三個字母的意思為：P代表PONY 、People、Planet——帶出品牌、人類和地球有着環環相扣的關係，E代表Environment——以環境保護為設計重心，A則是Awareness——希望透過系列令更多人注意環保問題。

系列由包裝至產品均採用具認證的再生及可持續物料製造，鞋面採用環保純素皮革或回收再造帆布取代傳統物料。鞋底物料由混合環保料，例如輪呔、舊鞋、膠樽等壓碎製成。鞋墊則由可生物降解的生物基碳泡沫或再生塑料製成。PEA by PONY系列除了5個鞋款外還包括5款有機棉裝T恤，包裝採用香港環保包裝袋品牌INVISIBLEBAG，其特色是不含塑料而且無毒及可生物分解，在80℃或以上的熱水中，能幾分鐘內溶解，貫徹系列的環保理念。

查詢：www.pony-international.com/hk

文：溫兆明