local mode：Maness Ko重構浪漫文藝風格 時裝設計蘊藏東西美學

近年時裝界流行復古，不少品牌設計師相繼把各款經典波鞋和手袋復刻，vintage item瞬間成為潮流指標，而Maness的復古設計主要受歐洲宮廷美學啟發，用色雖低調，卻有着繁多並帶浮華精細的紋理和剪裁，比起一般復古衣飾更突出。「我一直比較喜歡西方的美術元素，以前去歐洲看巴黎羅浮宮、很decorative、classic的東西，還有以前人們穿的衣服，有很多啟發。」Maness說。

「膽粗粗」隻身到廣州工作

說起設計之路，Maness表示自幼喜歡畫畫，自知對美術熱中和較為在行，加上本身身形「細粒」，拼湊衣服成了她找尋認同感的方法，因此中學畢業後選修時裝設計課程，後來入讀香港理工大學針織時裝設計學系，曾參加大大小小時裝設計比賽，第一份正職在本土一家針織廠裏為外國品牌生產成衣。以為事業正上軌道，她卻在2017年發現身體有腫瘤，需辭工休養，輾轉下成為自由工作者，接任形象和美術指導工作。2018年底，一名內地復古服飾品牌老闆在Instagram找到她，認為她的設計風格與品牌路線相符，便招聘她擔任品牌設計師。面對這個突如其來的機會，Maness坦言感到相當意外，即使對內地市場不熟悉，但仍然選擇「膽粗粗」踏出comfort zone，隻身走到廣州工作。

「當時品牌只得我一名設計師和另外一名助手，基本上由設計一個collection，例如今個季度需要幾多件衫，幾多個category，至找布料、畫款、跟樣辦、配襯造型、拍攝形象照，所有東西都要自己跟。現時很多品牌只做SS（春夏）和FW（秋冬） 兩季，有些甚至不按季度地生產系列，但內地品牌的practice會一年做足春夏秋冬4季，我在那裏一共做了6個collection。」雖然工作辛苦，但她十分珍視如此寬大的創作空間，而透過這份工作讓她學懂如何經營一個時裝品牌。2019年，Maness母親去世，為了整頓思緒，她決定放下工作，讓時間療癒心靈，同時亦重新思考自己的人生規劃。「成立自己的品牌一直是我的目標，以前我會覺得留待30歲，有多一點經驗和基礎才能去做，但後來發覺這個世界和社會沒有什麼是必然，未來的事誰也不知道，既然想做，就去做吧。」

品牌叫做athenaeum（m.），Maness解釋，在希臘文中解作圖書館或文化協會，以此命名的原意是想表達一個具有詩意的世界觀，「在現代社會，特別像香港這樣的城市生活和工作，都令我們的心變得堅強和僵硬，我希望做些浪漫的衣服，讓大家穿上後的心情會有所轉變。英國詩人William Wordsworth曾經說過：『詩是回憶中情感的憶拾』( Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquility. )這句話非常配合到我的品牌核心，因為我很愛以文學和文化背景作題材，同時把自己的回憶和情感放在裏面」。

偏愛西方宮廷服飾美學

暗花、提花、泡泡袖和抽繩，均是Maness作品中常見的細節，除了反映她本人對西方宮廷服飾美學的偏愛，在穿者身上也附有細膩知性的氣質。布料也是她十分重視的一環，她特別喜歡絲絨和羊毛為面料，與其他材質的服飾單品拼湊一起時，能輕易建構豐富的質感和層次，不同的鬆緊剪裁亦巧妙地展露女性的體態輪廓。「很多人覺得復古衣服難carry，但其實只要襯一些簡單的牛仔褲、西褲、裙裝已經很好看。我抽取過去的元素並詮釋在現代衣服上，特意將款式做得很精緻stylish，端莊同時有很多detail，可以橫跨不同時候，滿足日常的著裝需要。」像最近推出的Athena Top便以日常T恤為藍本，綴以馬甲剪裁和開洞設計，含蓄而簡地呈優雅嫵媚的特質。

跳出香港 參加上海時裝周

作為香港品牌，Maness的衣服大部分為本土製造。她表示，在香港很容易蒐羅到一些高品質的deadstock布料（滯銷商品），當中有些從意大利和日本進口，由於品牌系列中每件貨品的生產量較少，因此能用上這些優質布料，加上自己的設計細節比較繁複，本土製造能方便與製衣廠的師傅緊密和仔細溝通，確保所有剪裁細節都合乎自己要求的效果。上月Maness更跳出香港，參加上海時裝周的商貿展覽會，展示全新季度的系列，「此系列啟發自日本明治維新時期，當時日本對外開放，不論文化和衣服風格都與西方互相流傳，因此我想用此為主題，表達東西文化間的凝視和自我凝視」。這種融會貫通的混合審美體，她以「和魂洋裝」一詞形容。鑑於她本身是村上春樹的粉絲，同時十分鍾愛日本侘寂（wabi-sabi）的美學文化，因此創作時經常加入unfinished的元素，為衣飾添上虛實有緻的頹唐質感。

品牌名稱：athenaeum（m.）

成立日期：2020年10月

品牌概念：啟發自東西文化與不同時代的文化拼接，延伸出和魂洋裝的設計概念，重構屬於現代的浪漫文藝風格。

貨品種類：■時裝 □配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 □男 年齡：□15-25 ■25-35 □35＞

銷售點：■實體店 ■網店 □ig store □直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 ■內地 □其他 備註：約80%於本地生產

查詢：www.athenaeum-m.com

文：康詠然

編輯：陳淑安

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