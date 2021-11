local mode：Maness Ko重構浪漫文藝風格 時裝設計蘊藏東西美學

近年時裝界流行復古,不少品牌設計師相繼把各款經典波鞋和手袋復刻,vintage item瞬間成為潮流指標,而Maness的復古設計主要受歐洲宮廷美學啟發,用色雖低調,卻有着繁多並帶浮華精細的紋理和剪裁,比起一般復古衣飾更突出。「我一直比較喜歡西方的美術元素,以前去歐洲看巴黎羅浮宮、很decorative、classic的東西,還有以前人們穿的衣服,有很多啟發。」Maness說。

「膽粗粗」隻身到廣州工作

說起設計之路,Maness表示自幼喜歡畫畫,自知對美術熱中和較為在行,加上本身身形「細粒」,拼湊衣服成了她找尋認同感的方法,因此中學畢業後選修時裝設計課程,後來入讀香港理工大學針織時裝設計學系,曾參加大大小小時裝設計比賽,第一份正職在本土一家針織廠裏為外國品牌生產成衣。以為事業正上軌道,她卻在2017年發現身體有腫瘤,需辭工休養,輾轉下成為自由工作者,接任形象和美術指導工作。2018年底,一名內地復古服飾品牌老闆在Instagram找到她,認為她的設計風格與品牌路線相符,便招聘她擔任品牌設計師。面對這個突如其來的機會,Maness坦言感到相當意外,即使對內地市場不熟悉,但仍然選擇「膽粗粗」踏出comfort zone,隻身走到廣州工作。

「當時品牌只得我一名設計師和另外一名助手,基本上由設計一個collection,例如今個季度需要幾多件衫,幾多個category,至找布料、畫款、跟樣辦、配襯造型、拍攝形象照,所有東西都要自己跟。現時很多品牌只做SS(春夏)和FW(秋冬) 兩季,有些甚至不按季度地生產系列,但內地品牌的practice會一年做足春夏秋冬4季,我在那裏一共做了6個collection。」雖然工作辛苦,但她十分珍視如此寬大的創作空間,而透過這份工作讓她學懂如何經營一個時裝品牌。2019年,Maness母親去世,為了整頓思緒,她決定放下工作,讓時間療癒心靈,同時亦重新思考自己的人生規劃。「成立自己的品牌一直是我的目標,以前我會覺得留待30歲,有多一點經驗和基礎才能去做,但後來發覺這個世界和社會沒有什麼是必然,未來的事誰也不知道,既然想做,就去做吧。」

品牌叫做athenaeum(m.),Maness解釋,在希臘文中解作圖書館或文化協會,以此命名的原意是想表達一個具有詩意的世界觀,「在現代社會,特別像香港這樣的城市生活和工作,都令我們的心變得堅強和僵硬,我希望做些浪漫的衣服,讓大家穿上後的心情會有所轉變。英國詩人William Wordsworth曾經說過:『詩是回憶中情感的憶拾』( Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquility. )這句話非常配合到我的品牌核心,因為我很愛以文學和文化背景作題材,同時把自己的回憶和情感放在裏面」。

偏愛西方宮廷服飾美學

暗花、提花、泡泡袖和抽繩,均是Maness作品中常見的細節,除了反映她本人對西方宮廷服飾美學的偏愛,在穿者身上也附有細膩知性的氣質。布料也是她十分重視的一環,她特別喜歡絲絨和羊毛為面料,與其他材質的服飾單品拼湊一起時,能輕易建構豐富的質感和層次,不同的鬆緊剪裁亦巧妙地展露女性的體態輪廓。「很多人覺得復古衣服難carry,但其實只要襯一些簡單的牛仔褲、西褲、裙裝已經很好看。我抽取過去的元素並詮釋在現代衣服上,特意將款式做得很精緻stylish,端莊同時有很多detail,可以橫跨不同時候,滿足日常的著裝需要。」像最近推出的Athena Top便以日常T恤為藍本,綴以馬甲剪裁和開洞設計,含蓄而簡地呈優雅嫵媚的特質。

跳出香港 參加上海時裝周

作為香港品牌,Maness的衣服大部分為本土製造。她表示,在香港很容易蒐羅到一些高品質的deadstock布料(滯銷商品),當中有些從意大利和日本進口,由於品牌系列中每件貨品的生產量較少,因此能用上這些優質布料,加上自己的設計細節比較繁複,本土製造能方便與製衣廠的師傅緊密和仔細溝通,確保所有剪裁細節都合乎自己要求的效果。上月Maness更跳出香港,參加上海時裝周的商貿展覽會,展示全新季度的系列,「此系列啟發自日本明治維新時期,當時日本對外開放,不論文化和衣服風格都與西方互相流傳,因此我想用此為主題,表達東西文化間的凝視和自我凝視」。這種融會貫通的混合審美體,她以「和魂洋裝」一詞形容。鑑於她本身是村上春樹的粉絲,同時十分鍾愛日本侘寂(wabi-sabi)的美學文化,因此創作時經常加入unfinished的元素,為衣飾添上虛實有緻的頹唐質感。

品牌名稱:athenaeum(m.)

成立日期:2020年10月

品牌概念:啟發自東西文化與不同時代的文化拼接,延伸出和魂洋裝的設計概念,重構屬於現代的浪漫文藝風格。

貨品種類:■時裝 □配飾 □化妝護膚品 □其他:

客群:■女 □男 年齡:□15-25 ■25-35 □35>

銷售點:■實體店 ■網店 □ig store □直播 □市集 □其他:

生產地:■香港 ■內地 □其他 備註:約80%於本地生產

查詢:www.athenaeum-m.com

