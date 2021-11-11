fashion news：指尖上的「愛馬仕橙」

整個系列由手部滋養霜、指緣油、釉彩基底護甲油、增色持久護甲油、指甲油、美甲銼刀組成，讓用家一站式保養護理手部，甚具儀式感；當中最矚目的，莫過於共24款冷暖色系的指甲油，靈感源自琺瑯的釉色、層次和光澤強度，其中還包括品牌的標誌顏色「愛馬仕橙」（33 Orange Boîte），讓忠實Fans可以襯到絕。

系列當中的另一玩味之作，必然是包裹於度身訂製愛馬仕橙色小盒子中的美甲銼刀，一盒共有12支的小巧銼刀，尺寸適中，採用來自永續經營森林的白楊木，其「雙面」可使用的設計，一面是米色，顆粒較粗，用作修正指甲形狀；另一面則是橙色，顆粒較細緻，用來潤飾修整指甲，精緻實用之餘，那標誌的「愛馬仕橙」也絕對令人難以抗拒！

查詢：Hermès 2525 5900（中環店）

文：劉詩言