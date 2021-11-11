the buzz：美國名媛Kim Kardashian 建立塑身內衣王國

品牌命名Kimono 觸動日本人神經

Kim Kardashian的塑身內衣品牌Skims，成立於2019年，主打多種顏色，尺碼範圍更由XXS覆蓋至4XL，主要針對渴望改善身形和問題部位的女性，為她們提供不同尺碼及切合膚色的塑身內衣。據The New York Times今年4月的一篇報道指出，截至目前為止，Skims的市值已達到16億美元（約124億港元）。品牌自誕生以來，短短兩年間就創下售出超過400多萬件產品的佳績，並且讓Kim Kardashian登上《福布斯》2021全球億萬富豪榜，風頭一時無兩。事實上，為建立塑身內衣品牌，她一直花了很大的心機和時間，她曾在Twitter公開表示：「15年來，我一直對此充滿熱情。」可見她並非抱着玩票性質去經營品牌。

美國奧運代表隊指定內衣品牌

別以為有財有勢的Kim，在創業路上一帆風順。最初，她想把品牌命名為Kimono（跟日本和服名稱一樣），此舉卻引起日本人強烈不滿，認為她「語帶雙關」，冒犯了日本傳統和服文化，令眾多日本人感到被侵犯及不被尊重，甚至令不少日本網民在網絡上發起#KimOhNo標籤運動，紛紛在社交平台上傳穿上和服的照片，公開抵制品牌。事件風波更愈鬧愈大，連京都市長門川大作也向Kim Kardashian發出了一份日、英雙語公開信，希望她考慮更改品牌名字，強調Kimono是日本歷史文化的精神象徵，並「禮貌地」說要邀請她到訪日本京都，好讓她加深了解當地傳統文化。面對日本人的批評聲音，本來不願意更改品牌名字的她，最終讓步，並決定為品牌換名，最後正式採用Skims作為品牌名字。

來到2021年，可說是Skims重要的里程碑。品牌一直提倡包容、多元信息，不但贏得大眾的歡心，獲得龐大的顧客群，其積極推廣共融的正面形象，令它更成為美國奧運代表隊指定內衣品牌，獲邀為參與東京奧運及殘奧會的美國隊設計內衣、睡衣和休閒服，消息令Kim驕傲不已。另一方面，對她個人來說，亦有非凡的意義，因為她的前繼父Bruce Jenner（已改名為Caitlyn Jenner，於2017年完成變性手術），正是美國著名田徑運動員，曾代表美國出戰奧運，並於1976年加拿大蒙特利爾夏季奧運會上，創出十項全能比賽的紀錄。提起Kim的家人，一直善於製造話題的她，亦會「借用」家人的私生活來宣傳品牌，例如，有次她就給女兒North West的寵物蜥蜴穿上了品牌副線Skims Cozy的訂製外套，毛絨絨的造型相當趣怪吸睛，亦正好趁機宣傳品牌推出的家居服。

與Fendi聯乘系列 奪創新者獎

無論在線上線下都搶盡風頭的她，一舉一動永遠是焦點所在。愈戰愈勇的她，今年更帶領品牌與Fendi合作推出首個聯乘系列，消息震驚時尚界。據知，系列除了推出內衣單品外，還有緊身上衣、緊身裙、羽絨外套、絲襪，甚至手袋，產品的選項更超出了Skims的「本質」。對此，一方面有粉絲表示興奮，已作好搶購的準備；另一方面，則有網民對於這個聯乘系列感到不解，不論大眾的觀點如何，不能否定的是，系列確實極具話題。無論這個聯乘系列銷售數字如何，這次的合作已先令她奪得《華爾街日報》的創新者獎（WSJ. Innovator Awards）。

查詢：Fendi 2524 1339 （置地廣場店）；連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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