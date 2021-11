【明報專訊】距離聖誕尚有一個多月,英國王室御用品牌Fortnum & Mason香港K11 MUSEA旗艦店早已蒐羅聖誕紅茶及特色茶飲、糖果、朱古力、聖誕布甸、熱紅酒、醬料、烘焙甜點、百果餡餅、茶具等,讓大家選購心水聖誕禮物。作為英國老字號,品牌主打傳統聖誕禮品,不過今年亦有全新產品,推介聖誕茶餅乾、聖誕香橙黑朱古力餅乾、迷你百果餡餅集、「Joy to the World」及「Fun in the Snow」糖霜餅乾,當中糖霜餅乾是以人手用糖霜在薑餅上繪畫雪人、聖誕樹、鈴鐺等圖案,賣相精美,打卡呃like之選!