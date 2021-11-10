保利×富藝斯「曬冷」 兩強聯手秋拍 4王牌吸睛

保利拍賣與富藝斯今年聯手舉行了兩場「二十世紀及當代藝術和設計」春拍，總成交額高達7.02億港元，創下所有拍品全數拍出之「白手套」紀錄，締造逾86%拍品超越高估價成交的佳績。兩行於本月底再度攜手合辦「二十世紀及當代藝術和設計」香港拍賣，焦點包括Cinga Samson、草間彌生、吳冠中、常玉作品，有如啤牌中的「J」、「Q」、「K」、「A」。

南非「黑馬」首躍亞洲拍場

率先亮相的4件秋拍作品，展現中西現當代藝術史及文化的頂尖佳作。Cinga Samso是來自南非的「黑馬王子」，擅長表達欲望、權利、死亡及反科學等主題。《象牙5》是其首登亞洲拍場的代表作。這是其「象牙」系列中最後的一幅作品，絕妙地體現神秘迷人的繪畫方式。畫中人沒瞳孔卻兩眼發光，讓人猜不透其思想。作者被藝壇譽為當代藝術界的新興黑馬，作品《兩件1》本年中於紐約吸引大批亞洲藏家競投，以逾37萬美元（約288萬港元）成交，創下藝術家的世界拍賣紀錄。

波點女王 軟雕塑克服恐懼

波點女王草間彌生的《複述》屬美術館級作品，10多年來由同一名藏家私人珍藏，今首現拍場。它由百多個盒子軟雕塑組成，每個盒子都有草間的簽名，內裏的軟雕塑獨一無二。她以大量小品組成的作品極罕見，多數已被日本的美術館館藏。這種創作系統正呈現女王的「重複」意象，目的是用來克服自己的恐懼、尋求解脫。這強迫性的重複創作，療癒和慰藉不少當代人心靈。

吳冠中可算是當代的山水畫王，其作品《桂林》是在1990年代面世，歷經1970年代水墨風景現代化探索，1980年代回歸水墨並簡約成點、線和面的提煉，達至化境之作。這是他「油畫民族化」探索之旅中集大成之精品，以中國具象融會西方抽象的混合語言，展示「遠觀寫實，近觀抽象」的美感。他在創作上具備開闊的視野和自由灑脫的態度，《桂林》正是傑出的代表作。1970年代的「桂林」題材純粹基於寫生，而1990年代的《桂林》是他人生完成藝術探索後至臻成熟時期的作品。畫面中用油彩展示層次分明的村落，又用上水墨獨特的溫潤質感描繪山水風光，相信作品是今次兵家必爭。

拍賣中還有常玉於1930年代創作的《電線上的麻雀》。這幅極重磅的頂級作，是作者藝術生涯中唯一的「街景」作品。它呈現作者旅居法國嶄露頭角時，內心豐富的東方情思。近年常玉的作品橫掃拍場，結合含蓄寫意的水墨意趣及現代主義凝練的創意，打動了無數藏家。此作用色簡練，應用中國畫「墨分五色」的理念，以筆刷鋪陳濃淡不一的背景，營造浮動的空間效果。他又使用標誌的夢幻柔和粉色來描繪街景建築，同時注入巴黎的浪漫氛圍。麻雀與建築的構圖，運用了中國畫虛實相生的手法，同時討好中西藝術愛好者。

距離拍賣會仍有些日子，拍賣行尚未公布完整的拍品清單，除了這4張「J」、「Q」、「K」、「A」的大牌外，會不會還有「大Dee」在開拍前登場呢？且拭目以待。

■保利拍賣與富藝斯聯合呈獻二十世紀及當代藝術和設計日間拍賣

日期：11月29至30日

地點：香港金鐘JW萬豪酒店

查詢：www.phillips.com/zh；www.polyauction.com.hk

文：呂一心

編輯：王翠麗

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