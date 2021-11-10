經典型號重新演繹 旗艦房車力保氣派優越

平治S-Class之名雖然首次見於1972年，但其實廠方開發此系列豪華房車的歷史，可追溯至1954年面世的220a（廠方編號W180），直至今日平治共開發了10代「S-Class級別」型號，而且一直被視為頂級豪華房車的當代指標，在汽車界擁有獨特地位。

加入EQ Boost 如跑車起步加速

今代S-Class（廠方編號W223）於去年9月首度亮相，約於今年初正式來港發售。今次試乘的S500 4MATIC，是性能較強的高級型號，配備2999c.c.直6渦輪增壓引擎，輸出的最大馬力及扭力分別為435hp及520Nm，而且額外加裝了48V輕混能系統，EQ Boost電動裝置可額外輸出22hp馬力及250Nm扭力，令車身重量接近2公噸的S-Class都可如房跑車一樣輕鬆起步加速。試駕時，雖然已知道它有一定重量，但踏下油門沒多久，便會發現加速感很順暢輕鬆，直6渦輪增壓引擎的運作亦寧靜滑溜，畢竟這種高質感的駕駛體驗，仍然是這級數房車最吸引人之處。

全方位拉長擴闊

來港版本的S-Class均屬長軸距版本，車廂空間本來已比標準版本更大，再加上今代S-Class的多項細節尺寸，均比上一代有所提升，故此車內人不難感受到其空間感與闊落程度得到進一步改良，甚至直逼車價更貴的「貴族級」英國房車。

相比上一代型號，新一代S-Class的車身外觀似乎顯得較簡約圓潤，車頭造型少了稜角，卻添了不少曲線，加上刪除了車側以至車尾部分的立體線條，令整體外觀顯得更為從容不迫。這種設計取向，似乎更適合講究大方得體的豪華房車。

後輪轉向有助操控

試駕期間，記者駕駛S-Class到一個小型迴旋處掉頭準備「擺位」拍照。起初估計以其接近5.3米的車身長度來說，或者需要倒車扭軚數次才可完成動作，但結果是今代車款加入的後輪轉向功能，令S-Class的迴旋直徑縮短了2米，令窄位掉頭時感覺有如駕駛中小型車般輕鬆。這項設備暫時需要額外付費追加，但在香港想輕鬆駕駛S-Class，實在不能沒有它。

另一項令人留下深刻印象的環節，就是遠比想像中好的隔音效果。其實S-Class這級別的高級房車，寧靜的車廂環境本來已屬基本步，但這一代S-Class在此環節上再提升了層次，原來工程師在不少細節加入了有助降低噪音的設計，例如在車體內隱藏的電線索環加入雙重密封，將引擎艙內的防火牆絕緣層延伸至A柱側面及車廂底部，在車身內不同位置首度加入隔音材料，以及採用雙夾層車窗玻璃，這些精細設置都有助隔絕噪音從車外流入車廂之中；最簡單直接令大家明白的評語，是S-Class的車廂寧靜程度，足以媲美不設引擎的電動車。

■Mercedes-Benz S500 4MATIC

車型：4門5座位房車

引擎：2999c.c.，直6，渦輪增壓

馬力：435hp/5900-6100rpm

扭力：520Nm/1800-5500rpm

傳動：9前速自動（9G-TRONIC）

驅動：四輪驅動

長闊高：5289×1921×1503mm

軸距：3216mm

車重：1945kg

極速：250km/h（電子鎖定）

加速：0-100km/h，4.9秒

耗油：8.4-7.8L/100km（平均）

售價：$2,142,493起

查詢：2504 6140

文：莊達民

編輯：陳淑安

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