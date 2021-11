masterpiece by king fook最近在中環畢打街開設其首間專為珠寶而設的專門店,以Maison of Jewellery為主題,重點推介一些設計獨特、品牌獨家代理的歐洲珠寶世家,包括來自意大利的Annamaria Cammilli、Mattia Cielo、Palmiero和德國的Stenzhorn。其中Palmiero的設計打破常規,以獨特形狀配合色彩漸層處理手法創作。新店亦特別推介masterpiece by king fook私人訂製珠寶服務,以D/IF級鑽石鑲嵌。設計師根據顧客的喜好,透過設計概念、寶石配搭、鑲嵌及鐫刻圖案等,製成獨一無二的飾物。為慶祝新店開幕,景福也帶來自家設計、選用D/IF鑽石鑲嵌的頸鏈及戒指系列,靈感源自歐洲王室的皇冠設計,包括參考了歷史上第一枚訂婚鑽戒、屬於法國瑪麗公主的訂婚戒指。

查詢:2559 3093

文:張曉冬

[Watchout]