隨時準備「起飛」 世界時間盡掌握

環遊世界在今時今日當然並非遙不可及，只是一個新冠疫情，卻令大家「被困」在家。近日疫情終有點轉機，大家觀望可回復四圍飛的日子。世界時區功能是不少品牌不能或缺的腕表款式，Bulgari最近便推出Octo Roma系列的新成員：WorldTimer世界時區腕表，讓大家無論身處何地，也可以知道世界其他地方的時間。

一表掌握24時區

WorldTimer世界時區腕表可同時顯示24座城市24個時區的時間，在腕間便能掌握地球上其他地方的時間，無論是品牌的起源地羅馬，抑或其他大城巿如曼谷、紐約還是倫敦，也能一目了然。腕表由全新自製整合機芯驅動，由品牌位於Le Sentier的機芯工坊內開發並製造，共有261個零件。除了平常報時的中央時、分、秒針外，表盤外圍設有雙旋轉圓盤：一個顯示24座城市的名字，另一個則是24小時刻度，結合成簡單、清晰的時間顯示。 41毫米的Octo Roma表殼用上圓中帶方的獨特設計，擁有58個切割面，分別推出緞面拋光精鋼及噴砂黑色塗層精鋼兩個版本。

世界時區功能可透過表冠調校，先將所選時區的城市定位在12時位置，接着將時針和分針調整至所選時區的正確時間，並確保24小時刻度的標示對應已選擇時區。完成簡單的校時步驟後，便能同時知道其他時區時間。品牌在挑選城市時也別有心思，以度假勝地為出發點，例如表款以聖巴泰勒米島（St. Barts）（表盤上以法文St. Barth顯示）而非百慕達來代表加勒比海地區，它是加勒比海一帶的度假勝地。表款中也加入了目前現有或即將設有Bulgari度假村或酒店的頂尖城市，如同樣於2022年開幕的莫斯科和東京酒店，讓大家期待再次旅行時的喜悅。

鋁金屬腕表加入新功能

WorldTimer腕表要同時顯示24時區，表盤看起來或者太繁複，如喜歡較簡潔設計的兩地時間腕表，可選擇Aluminium GMT腕表。Aluminium腕表是品牌第一款以鋁金屬製作並配有橡膠表圈的奢華腕表，在1998年首次推出。系列近年重新面世，今年品牌亦加推GMT新款，保留了鋁製表殼、藍色表圈和橡膠表帶的基本元素，卻加入GMT功能，也可以說是向初代腕表致敬：當時的Aluminium腕表曾伴隨一架意大利航空波音747噴射機的機身，穿梭各大洲。

Aluminium GMT腕表清晰易讀，兩地時間的小時分別由白色的傳統時針指針和紅色三角形箭頭的指針顯示，前者每12小時在表盤上轉動一圈，後者則24小時轉一圈，對應表盤外圈的24小時刻度。紅色和藍色的區域分別對應白天和黑夜，使用表冠即可輕鬆操作所有設定。雖然現在大家未能外遊，但不少親友或工作伙伴或身處外地，Octo Roma WorldTimer世界時區腕表和Aluminium GMT腕表也方便我們跟處身不同地方的親友聯絡。

全黑設計現代氣息

除了兩個顯示其他時區的表款，Bulgari Bulgari系列也推出了全黑款式。表圈上的雙重雕刻標誌是系列的特色，圓形和簡單的形狀充滿現代氣息。腕表分別設有41毫米或33毫米款，均用上黑色DLC塗層精鋼表殼，前者的表冠綴以黑色陶瓷圓盤，後者則用上黑色凸圓形陶瓷。兩個尺寸同樣用上黑色DLC塗層精鋼表鏈，配摺疊式表扣。

以超薄機芯為賣點的Octo Finissimo系列則有新成員Chronograph GMT計時表款，搭載品牌自製BVL 318計時兩地時間超薄自動上鏈機芯以及環形自動盤，機芯厚度僅3.3毫米，兼具運動機能與複雜功能。除了藍色表盤的精鋼款式，還有首次換上鈦金屬表殼與黑色表盤的Chronograph GMT Titanium款式，不同的物料質感與選色配搭，滿足不同表迷的喜好。

查詢：2523 8057

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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