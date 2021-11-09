網樂天地：離愁別緒 小孩情緒勿忽視

摯友移民惹愁緒 真情剖白釋重負

最近我有一名學生，在網球場上的表現一落千丈，我由用心鼓勵到威逼利誘，各種方法都用齊，亦不得要領。跟小孩的家長傾談後，才發覺原來不止在球場上，就連學業，最近他也是一塌糊塗，每天都好像茶飯不思，心事重重，極不對勁。家長決定跟他打開心扉，詎料小孩突然鑽入被窩內抱頭痛哭，訴說最近因最好的朋友移民了，所以心情大受影響。小孩說，原以為當天送機後，自己可以掌控情緒，可惜事與願違，負面情緒就如雪球般，愈滾愈大。

真情剖白後，小孩如釋重負，球場上的表現和學業成績亦都重回正軌。假如我們在未找出問題根源之前，一味怪責為何小孩在上堂時不專心和不合作，對解決事情毫無幫助的。事實上，孩子做出一些不合作或搗蛋的行為，往往是他們宣泄或表達情感的一種方式與渠道，家長應耐心找出背後的原因，多加關心。假如小孩身邊最近真的有朋友要移民，也請家長多留意子女有沒有出現異常的飲食、睡眠及退步行為，並及早與子女溝通，以了解他們是否有情緒困擾。

同理心出發 避免否定小孩感受

在安慰的過程，我們要表達多一點關心，用同理心的角度讓孩子知道你和他感同身受，並盡量避免用一些否定感受的說話，例如「大家都還在地球上，不是很遠的！」、「放心吧，很快你會認識到更多新的朋友！」等，這樣會令他們更加壓抑，適得其反。

安慰過後，則可以跟孩子一起想辦法，例如商討可如何讓他們保持聯繫，或計劃一下待疫情緩和時，到外地探望對方。這些正面、積極的展望，會有助小朋友盡快走出陰霾。

文：謝昫光

作者簡介﹕專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第371期]