感創航道：LBD四元素探析（上）

我們的團隊過去曾經閱讀大量文獻資料，再結合實際經驗，總結出LBD 4個元素：「真實性」（Authenticity）、「探究」（Inquiry）、「想法和選擇」（Voice & Choice）和「投入」（Engagement）。這篇文章會結合課堂例子，闡述「真實性」及「探究」如何體現於課程設計及日常教學中。

模擬真實情境：激發學習興趣

真實性有以下特色﹕第一、學生會探索與自己或生活有關的真實問題。最近在二年班課堂，教師向學生教授消化系統，並且讓他們記錄自己的大便。進食和大便相信是每個小朋友的生活日常，課題設定本身就與小朋友生活息息相關。第二、學生使用的工具或方法與真實世界相近。認識消化系統時，教師會向學生派發餅乾、香蕉等，學生要用手撕碎食物，並將食物加水及弄碎，摸擬口腔咀嚼的情形，直至食物變成糊狀後，教師會指示學生將食物放進密實袋，並加入酸醋，模仿胃部消化情况（圖）。活動設計盡量模擬真實情况，並會運用學生平日容易接觸的食物和工具，以加強學習與真實世界的連繫。不少小朋友甚至家長都是破天荒看到食物經過「消化」後的模樣！

位於大圍的循理會美林小學是「賽馬會『感．創．做』大本營」的伙伴學校，鍾日榮副校長對於消化系統的課節有很深感受，「小朋友話原來胃入面的消化物是這麼核突（駭人），這種真實性是無可取代」！鍾副校提到自己最欣賞LBD課程的「真實性」元素，「因為貼身，所以小朋友願意多花時間思考，投入情境感受，同學之間有很多討論甚至辯論」。當事物貼近生活，便容易激發學習興趣，讓新知識更容易吸收及鞏固。

探究：主動建構知識

探究學習以學生的好奇心為起點，在學習過程中，學生自行發現問題及探索，教師不會直接提供答案。探索是一場冒險，學生會經歷失敗、發現、改善及再嘗試的循環，從而逐漸建構素養（即知識、技能及態度）。教師的角色是提供思考、解決問題及與同儕合作的機會。又以最近小學三年班LBD常識課堂「小小隔熱傘」為例，學生事前已經對物料的隔熱程度有一定了解，在隨後的課堂中，有學生利用錫紙貼在雨傘上，也有學生使用黑布，雨傘的隔熱程度還取決於物料的顏色、形狀等因素，學生可以藉由探索過程，思考隔熱效能是否跟自己預期一樣。正所謂「授人以魚不如授人以漁」，而探究技能是讓學生成為自主學習者的必要能力之一。

在下一期專欄文章，我們會與大家介紹LBD其餘兩項元素：「想法和選擇」（Voice and Choice），以及「投入」（Engagement）。

文：周嘉俊（教育大同助理宣傳及推廣經理）

作者簡介﹕由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

[Happy PaMa 教得樂 第371期]