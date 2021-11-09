親子筆陣．華德物語：抵抗不戴口罩的群眾壓力

話說仍然在讀社會學碩士課程的華德媽在10月中也正式開學了，經歷了多個學期的網上學習，這學期德國也正式回歸面授課程，所以出席的學生必須帶備疫苗接種紀錄、口罩，在每個大講堂外都設有檢查站，大家必須向保安人員展示相關證明，才能出席課堂呢！我本以為德國人終於也明白防疫的重要，可是當所有人一踏出室外便除下口罩，在不到10米闊的室外地方站滿數百個等待進入講堂的學生，百分之九十九的德國大學生都漠視防疫措施，而我卻戴着口罩在人潮內穿梭，場面相當有趣！

踏出戶外 大多數人除下口罩

在香港，無論天氣怎樣炎熱，戴口罩的人仍是大多數；在德國，一踏出戶外，無論你是否在人流裏穿梭，脫口罩的仍是大多數。我會在當中感到社會規範（social norms) ——大家的共識、行為舉止的共同準則等，也可以理解成人們認同或為了符合大多數人的取向而作出的行為。坦白說，我也不喜歡長期戴着口罩，但一想到家裏的兩兄妹，我甘願對抗這類惹笑的群眾壓力。眼看這樣的彈性防疫，我開始明白為什麼德國的新增病例又重回每天3萬的高峰，而每5個重症患者中就有一個已接種兩針疫苗，這就是德國第四波疫情的情况。

批判思考 敢於拒絕人云亦云

其實，我也不想多說學術理論，但是社會學帶給我最大的智慧就是批判思考（critical thinking），不是「批評」，而是判斷現象背後的根源，在我每天跟兩兄妹的交流裏都能應用。有時候是「大家都說小朋友不用戴口罩，為什麼你要我們戴」？有時候是「爺爺奶奶不要求我們在睡前刷牙，為什麼你要我們刷」？現階段我只能多發問，軟硬兼施地讓他們明白並配合，但我衷心希望，有朝一日孩子能自我批判，敢於不人云亦云。下次再會！

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第371期]