升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 兒子今年讀傳統學校N班，但性格好動，教師表示兒子經常離開座位，似乎不太適合坐定定的學校。他吸收能力不錯，能掌握加減數及一般中英文認字，九龍塘區香港創價幼稚園是否比較適合他？或有什麼九龍塘區或沙田區幼稚園推薦？

答◢ 你兒子好動，學習能力強，不肯坐定定，當然適宜報香港創價幼稚園，因為該校以兒童為中心，透過遊戲來學習，正適合你兒子就讀。九龍塘區還可以考慮保良局陳黎惠蓮幼稚園暨幼兒園，以及東華三院羅黃碧珊幼兒園；沙田區可以報讀馬鞍山靈糧堂幼稚園和明愛沙田幼兒學校。

盼升直資小學 將軍澳幼園推介

問◢ 家住將軍澳，有三胞胎小朋友，屬2019年10月細B，請問選擇什麼幼稚園對升將軍澳區直資小學較有優勢？

答◢ 可以考慮東華三院香港華都獅子會幼稚園、綠茵英文（國際）幼稚園（將軍澳）、救世軍明德幼兒學校及學之園幼稚園（海翩康城）。有一點要留意，直資小學要求語文程度高，所以有些幼稚園會因而過於着重成績而忽視遊戲與休息時間。

15分報協和要靠運氣 20分選九龍塘官小機會大

問◢ 小兒即將要報小一，現心目中有兩所心儀小學（太子中華基督教會協和小學及九龍塘官立小學），但仍在煩惱選擇事宜，盼能給予一點意見或建議。我家校網為32，小兒現就讀中華基督教會協和幼稚園，本人最希望小兒入讀協小，但除了校網外並沒有其他優勢，亦知道協幼不是與它一條龍，因此想以111報考；而九龍塘官小雖然有20分優勢，但亦明白不是必收。現問題是雖然較想入協小，但自行派位是否應填九龍塘官小較好？因九龍塘官小有20分，入到機會大，但萬一九龍塘官小不收，那我又沒有了111協小的誠意分，就會大大降低了成功叩入協小的機會。

答◢ 魚與熊掌，你一定要二擇其一。你想兩者俱得，是自尋煩惱。既然你報九龍塘官小有20分，報協和只有15分，而兩者都是名校，報前者有九成入到，報後者只有一成，因為前者無宗教背景，20分已是高分數，後者有宗教背景，要有25分才算高分數，所以用15分來報，機會甚微。唯一希望是統一派位運氣好，但有誰可以預測得到？而九龍塘官小是可以計算到成功機率，你信運氣便報協和，信實際計算結果便報九龍塘官小吧！

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第371期]