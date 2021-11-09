親子筆陣．窗邊的小荳荳：好勝的小荳荳

好勝的嘴巴和臉孔背後，其實暗藏着最孤單的內心。在大學教授爸爸和老師媽媽的眼中，她是最值得他們引以為傲的女兒。她做每件事情都要求自己比其他人優秀，從不會令父母失望。身旁的叔叔阿姨都十分羡慕她的父母，擁有一個這樣「優秀」的女兒，簡直是每個父母心目中的模範生。小荳荳知道，她必須保持這樣「優秀」的表現，才能繼續讓她的父母感到光榮。她，不可以讓自己有任何行「差」踏「錯」。

「剛才突擊測驗，我一點兒都不會呢！」「我也是啊，沒想到今天會測驗，這次我死定了！」「誰信你呢！除了小荳荳外，全班成績就數你最優秀了！」「你們怎麼這麼倒霉？昨天我的補習老師剛跟我溫習了這一課，說不定本年度我第一次能考及格呢！」突擊小測後，整個課室內的學生都七嘴八舌地熱烈討論起來，只有小荳荳一言不發，雙目放空，眼眶有點紅，一個人走到操場的一旁坐下。這一幕，剛好讓我看到了。

「幫」字說到嘴邊 還是吞了回去

身為班主任的我，悄悄地行到她的旁邊坐下，也是一言不發。過了一會兒，她轉過頭來，眼有點腫，顯然哭過了。「點算啊？」她說。這不是我認識的小荳荳，記憶中她從來沒有認過輸，半次也沒有。她這樣的開場白，的確令我有點心酸。知道她父母給她的壓力，我知道我說什麼也沒法一時三刻為她解開這個結，但為了給她一點安慰，又保存她的自尊感，我把手輕輕放在她的肩膀上道﹕「有沒有什麼你想我做的？」當刻，「幫」字說到嘴邊，還是吞了回去，生怕這個字詞一出，以後再也很難建立這份信任。她搖搖頭，慢慢站起來，逕自走回課室。

放學了，課外活動時段結束，也許是下午5時多。小荳荳的媽媽來到學校接她放學，她看一看我，我朝她點了點頭，她便轉身走向媽媽。她一副硬朗的表情，向媽媽說了幾句話，換來媽媽一言不發，黑着臉，轉身離開。她悄悄地跟在媽媽的背後。

第二天早上回到學校，只見她雙眼紅腫，手腕上還有淺淺的兩道血痕……

不久後，小荳荳升讀中學，因抑鬱病，出了幾次大事。每次她都來找我，請我跟她聊天。大概，她只有在我這樣的一個老師跟前，才能自在地做回自己。直到她長大，結了婚，生了孩子……一天我們聊天的時候，終於聊到了這次突擊測驗，她說：「那天，要不是有你，我可能活不到今天，謝謝你。」我們互相擁抱了一下，潸然淚下。

記得，我曾經看過一本書，名叫：《乖孩子的傷，最重》！

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介﹕童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

[Happy PaMa 教得樂 第371期]