童繪遊樂場．和諧粉彩實習篇：仰望星空

今期以「仰望星空」為主題，令我聯想起很多動畫和電影經常出現的一幕情景——幾個小孩子躺在綠油油的草地上仰望天空，看着天上緩緩飄過的浮雲，將不同形狀的白雲幻想成不同造型。「創意」原來就是這樣簡單和近在咫尺。

使用乾粉彩小貼士

當我們創作和諧粉彩畫作時，無可避免會在手指上留下乾粉彩的粉末，如果未清潔便接觸另一種顏色，色彩有可能變得渾濁。建議先用濕紙巾或濕毛巾清潔手指，但之後必須抹乾手指，否則你的指印便會清晰地落在畫作之上，而且難以遮蓋。

圖(1)在畫紙放上乾粉彩的粉末，一般都會選用較深的顏色來做背景，以切合夜空的色彩層次，建議最少有兩個不同色調，層次感會較鮮明。

圖(2)用紙巾輕輕將乾粉彩搓揉平均，兩色的比例以8:2較理想，切勿5:5分配，這樣會使畫面變得死板及生硬。

圖(3)將預備好的紙模放到合適位置，這個動作憑感覺就可以了，但建議不要太規律，然後用泥膠及擦膠輕輕將紙模內的乾粉彩清除。

圖(4)這些金屬圖案的小工具也很適合使用，特別是在線條的表達。

圖(5)畫面上一些細碎的小點，可以用一些舊泥膠慢慢挑印出來，因為舊泥膠已經失去原來的黏力，這樣效果會來得較具層次和自然。

文、繪圖︰Miss Rita

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第371期]