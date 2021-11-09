生酮飲食 超高脂低碳 肥肉炸物盡情吃醇

生酮飲食，「酮」是最重要一環。平時碳水化合物會轉化為葡萄糖，提供熱量；當減少攝入碳水化合物，葡萄糖供應不足，身體處於飢餓狀態，便要燃燒脂肪作為燃料，過程中會製造酮體。

此法最初用以治療腦癇症兒童，藉着產生酮體來穩定腦神經細胞，緩解腦癇症發作。後來有人發現身體產生酮體即代表燃燒脂肪，近年成為受熱捧的減肥法。實際操作如下：

˙碳水化合物每日限20至50克

˙無限量肉類、蛋奶製品，甚至肥肉、雞皮、煎炸食物

˙脂肪不受限制，多用牛油、橄欖油、椰子油等

˙每日2杯沙律菜或1碗煮熟蔬菜，避開高碳水化合物蔬菜，如芋頭、番薯

˙部分人會服用1粒多種維他命

˙每日至少喝8至10杯水

˙每周至少有3天運動30分鐘

■原理及成效

1年後反彈明顯 招壞膽固醇

極低碳減熱量

很多人日常飲食都以碳水化合物為主，刪去一類食物，攝取熱量亦減少。

抑制食慾

生酮飲食以高蛋白質或高脂肪食物為主，容易令人飽滯。正常一餐，有飯、肉和菜，通常4小時後就會餓；但若是兩塊牛扒加一片牛油，飽腹感則會較長，可避免額外進食。

消耗更多熱量

胃部需要更多熱量消化蛋白質及脂肪，比起進食其他食物，熱量消耗量較高。

實際減肥效果如何？林思為引述研究指，與低脂飲食人士比較，跟隨極低碳水化合物人士，24星期後減重較多，但壞膽固醇水平也較高。另有研究發現，實行低碳減肥人士1年後體重反彈明顯。

■營養師意見

違背健康飲食 不贊成

生酮飲食違背健康飲食法則，林思為不贊成使用。如果大家堅持嘗試，林思為指應選擇好的油脂，如牛油果、三文魚、橄欖油等，另外減少進食加工食物。生酮是極低碳水化合物飲食法，建議慢慢降低碳水化合物比例，從平時50%至55%，減至40%至45%、30%至40%，並選擇優質碳水化合物，如低升糖指數的紅米、糙米、全麥意粉等。

短期副作用：

˙頭痛、疲勞等與流感類似的反應，俗稱酮流感（keto flu）

˙易怒

˙便秘

˙停經

長遠影響：

長遠影響未知。林思為在網上留意到有生酮飲食者出現健康疑問，她表示：「當出現停經、脫髮等徵狀，應考慮是否停止。這些醫療問題不應問網上群組，他們不是醫療人員；應向醫生及營養師了解。」

不適合的人：

˙孕婦或哺乳期婦女

˙兒童及青少年

˙心臟病風險人士

˙一型糖尿病人（二型糖尿病人需與醫生商量）

˙飲食失調患者

■總結

「斷食」營養較均衡 易持續

斷食和生酮，哪個較好？兩者混合，效果更佳？

減肥是很個人化的事，生活習慣、工作時間等都影響減肥效果。林思為認為，首要考慮各方法的科學根據和安全度，其次是能否配合自己的生活習慣，如用膳習慣、工作時間、飲食喜好等。另外，方法是否容易持續實行，需不需要調整藥物等；根據一系列因素，再作決定。

斷食和生酮相比，林思為認為斷食法飲食較均衡，且較易持續實行；生酮飲食鼓吹進食大量飽和脂肪，缺乏纖維、鈣質、抗氧化物等營養素，或要靠維他命補充劑補充營養，違背從天然食物吸收營養的概念。

有科學家研究不同飲食法的混合效果，如間歇斷食及熱量控制，但暫時未有證實支持，林思為不建議自行嘗試。

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