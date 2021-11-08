醫學滿東華：婆婆煩躁無胃口 「惡蛇」作怪

在一次外展探訪院舍期間，護理員表示張婆婆近日食慾不振及情緒變差，但由於她有失語的障礙，故未能認清她煩躁的原因。

先刺痛麻痹 數天後現紅疹膿疱

了解情况後，我們便開始為她檢查，發現她右大腿及臀部出現數塊紅疹，有些紅疹還伴隨着水疱，臨牀診斷是帶狀疱疹。

帶狀疱疹，俗稱「生蛇」，是由水痘帶狀疱疹病毒引起，初次感染病毒時會引發水痘，此後病毒會潛伏在神經節，直到再度活化才會引發帶狀疱疹。在皮膚出現紅疹前，會先有刺痛、麻痹等前驅性痛感，程度上可從輕微疼痛到劇烈疼痛，在3至數天後會出現紅疹，再演化為水疱和膿疱，張婆婆食慾不振相信是由疼痛所致，加上她未能以言語表達，才引致情緒變得不穩。

了解病歷及病情後，為她處方抗病毒藥物，目的是縮短病程，減少皮膚病灶及發生併發症的機率。經過約1星期治療，婆婆胃口及情緒開始好轉。

疫苗預防有效率逾九成

據估計，約有三分之一人在一生中可能罹患此病，在年滿50歲的風險更是大大增加，幸好現時已有非常有效的預防疫苗，有效率可超過九成，讀者可向家庭醫生查詢。

在張婆婆個案中，雖然因為自身問題，未能清楚表達不適，幸好護理人員細心留意她日常情况，讓我們及時為她治療，所以在照料有表達能力障礙的人士時，要更用心觀察其日常狀况及變化，及早發現其身體問題。

文：陳天慈（東華三院長者醫療外展服務主管、老人科專科醫生）