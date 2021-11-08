養生帖：蓮荷一身寶 清肺熱養脾胃

蓮荷全身都是寶，除了蓮藕之外，它的種子、胚芽、葉、雄蕊、花托等部位皆可入藥。

鮮藕榨汁加蜜 緩解皮膚乾燥

蓮藕（根莖）：夏秋之交清肺熱、養脾胃的首選食材。鮮藕榨汁，加入小量蜂蜜，可緩解皮膚乾燥痕癢，對咽乾唇燥、久咳痰少不爽等徵狀有效

蓮子（種子）：既是一種食材，更是一味常用中藥。甘澀平，歸脾腎心經。能益腎固精、補脾止瀉。用於腎虛遺精、遺尿、脾虛食少的治療

荷葉（葉）：荷葉蒸飯是常見美食，荷葉也是一種中藥。荷葉苦澀、性平，能清暑利濕，升陽止血。用於暑熱病證和多種出血證的治療

蓮子心（胚芽）：蓮子中間綠色部分。味苦、性寒。能清心安神，澀精止血。用於失眠、遺精、血熱吐血的治療

蓮鬚（雄蕊）：甘澀、性溫。具有固腎澀精的功效，用於遺精、滑精、帶下、尿頻等的治療

蓮房（花托）：苦澀、性溫。具有止血化瘀的功效，用於崩漏、尿血、痔瘡出血的治療

蓮藕豬骨湯

功效：清熱涼血、補益脾胃

材料：

蓮藕200克、豬骨200克、生薑6片、食鹽適量

做法：

1.豬骨切成大塊後汆水

2.蓮藕洗淨後切滾刀塊

3.將豬骨、蓮藕、薑片加入1公升水，大火煲滾後轉小火煲1小時（或用壓力煲煲15分鐘）

4.加入適量食鹽調味

文：劉玉萍（香港大學專業進修學院課程主任）