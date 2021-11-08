跑山腳趾公痛 關節僵硬 重複動作傷軟骨

「腳趾公」，或稱大腳趾，痛症多發生在大腳趾關節。大腳趾趾骨（phalange）和蹠骨（metatarsal）之間的蹠趾關節（metatarsophalangeal joint，圖A）是最常發生問題的地方。

大腳趾痛有很多原因，不一定是痛風。比較常見包括大腳趾外翻（hallux valgus）和類風濕關節炎（rheumatoid arthritis）等。

痛風屬急性關節炎

痛風（gouty arthritis）屬於急性關節炎，徵狀包括關節紅腫、發熱疼痛，原因是尿酸結晶（uric acid）累積在關節內。發作時非常疼痛，連風吹都疼痛難耐，所以稱為「痛風」。約七成痛風患者發作時都在大腳趾關節，通常在半夜或是早晨突然發生。

引發痛風的原因多樣，包括進食高普林（purine，又稱嘌呤）食物，如海鮮和動物內臟等；另外，酒精也容易令尿酸累積在體內。

大腳趾外翻 波子骨摩擦發炎

大腳趾外翻也會引發痛楚，一般人說「波子骨」疼痛，正確醫學名稱是拇囊炎（bunion）。拇囊炎發生於第一蹠趾關節內側。大腳趾外翻令「腳趾公」變形，而突出的「波子骨」會和鞋緣不斷摩擦而引起發炎，出現紅腫熱痛等病徵。

說回求診的山友，他的痛點正是拇趾蹠趾關節。可是，他沒有大腳趾外翻，也沒有引發痛風的因素。除了疼痛，他的蹠趾關節異常僵硬，加上他以往的運動模式，臨牀診斷是大腳趾蹠趾關節僵硬症。

蹠趾關節難屈伸 影響步行

蹠趾關節僵硬症（hallux rigidus）是一個醫學名詞，這名字相對陌生，其實是退化性關節炎的一種。大家可以想像為常見的膝關節退化，不過是發生在大腳趾。

蹠趾關節僵硬症影響的蹠趾關節，是最常發生足部退化性關節炎的位置。大腳趾的骨與趾骨間關節面因反覆受壓而出現軟骨損傷，最後導致關節完全僵硬和無法屈伸，除了不能跑步外，日常步行也會困難重重。

常見於長跑手、芭蕾舞蹈員

蹠趾關節僵硬症多見於需要重複用力或屈伸大腳趾的運動員，當中長跑手和芭蕾舞蹈員最常見。大腳趾蹠趾關節在走路時扮演非常重要的角色，在走路時需要屈曲和伸展蹠趾關節，才能將身體重心向前推進；如果出現退化或僵直，走路便會感到疼痛及困難。

此症可透過臨牀檢查和X光掃描診斷。臨牀檢查會發現大腳趾只能作有限度屈伸，特別是向上彎曲動作。蹠趾關節蹠骨面會因為軟骨缺損出現觸痛，甚至可以觸摸到蹠趾關節隆起的骨性增生。部分初期的病人可以透過磁力共振掃描（MRI）來確定軟骨損傷位置。

■治療方案：早期病人換鞋吃藥 嚴重需開刀

早期病人，可用保守治療，紓緩疼痛徵狀。治療包括：

‧改穿鞋頭較寬鬆的鞋子，減少對大腳趾的擠壓

‧使用足部矯形支具、軟墊等，改善大腳趾底部壓力

‧處方消炎藥減輕足部疼痛

但病情較嚴重的病人，就需要考慮接受手術。手術會根據病情嚴重度選擇適當方案。

軟骨重建和骨刺切除術

較早期的病人可以透過關節鏡手術，清除阻礙關節屈伸的骨刺組織（cheilectomy），以改善關節運動幅度，同時透過微骨折術（microfracture）重建軟骨的缺損組織。

手術採用關節鏡，切口細小，多數病人在手術後第二天可以配合矯具走路。手術後活動幅度和疼痛多有明顯改善。

融合手術

如果患者病情相對嚴重，需要接受融合手術（arthrodesis）改善疼痛。醫生會把關節融合至適合日常走路的位置，再利用鋼片及骨螺絲固定（圖B），癒合時間約6至8星期。

融合手術成效相當有保證，因為損壞關節已融合為一塊穩定骨骼，所以走路時不會再有關節疼痛情况；但融合手術會令腳趾變得僵硬，病人需要重新適應走路步伐。

關節置換術

部分年長和腳部功能需求較低的病人，可以選用人工關節置換術，利用人工關節假體（圖C）將蹠趾關節置換，可保持關節運動幅度和有效減輕痛楚。但因為假體存有併發症風險，包括隨時間出現磨損、移位、鬆脫等問題，病人在若干年後可能需要再接受融合手術。因此，現階段此手術仍未被廣泛接受。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）

編輯：王翠麗

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