鯁喉急救3招 把握黃金5分鐘

最近接連發生兩宗嚴重鯁喉意外，兩名傷者皆在留醫數日後不治。專家指出，鯁喉意外發生後首5分鐘為黃金急救時間，建議大家學習急救，把握時間救己救人。若平日進食時經常鯁喉，小心是吞嚥困難，或是神經疾病、中風等徵兆。

上月底一名7歲女童小息時吃啫喱糖鯁喉，另有一名58歲女子食燒賣鯁喉，兩人留院數日後離世。

窒息致腦缺氧 可招併發症攞命

食物塞在氣道導致無法呼吸，若不及時清除，傷者當下會窒息死亡。而上述兩宗意外，死者沒有即時窒息死亡，惟留院數日後宣告不治。香港急症科醫學院代表、急症科專科醫生梁遠雄指出，鯁喉窒息超過5分鐘，腦部就會缺氧；即使後來取出異物，腦部或已經損傷，傷者未必能自行呼吸，需要插喉協助。「如一個人要靠呼吸機呼吸，就可能出現併發症，例如發燒、痰多、肺炎等，或有可能因併發症而亡。」

氣道未關上 食物誤入致鯁喉

上一口還能順利把食物吞下，為何下一口突然鯁喉？梁遠雄解釋，食道與氣道都在喉嚨，進食時有神經反射，自動關上氣道，讓食物落入食道；但如果進食時貪快或身體機能有問題，神經反應不及或失去自然反射，沒有把氣道關上，食物就有可能「落錯格」，誤跌氣道引致鯸喉，最嚴重「一塊牛肉、年糕，堵塞氣道數分鐘就窒息身亡」。

咳出異物後宜求醫 免肺部感染

鯁喉時，傷者會無法說話，雙手通常抓緊頸項，因窒息而臉色變紫、暈倒，嚴重會缺氧，呼吸脈搏心跳停頓。梁遠雄強調，鯁喉後首5分鐘很關鍵，身邊人要把握時間急救，只要傷者馬上把異物咳出就未必有大問題。他們清醒、可以說話、自行呼吸，即使有小量食物殘渣「濁」入肺部，通常情况不會很嚴重。但建議把食物咳出後仍需到醫院求醫：「擔心有食物殘渣或異物落入氣道，需要觀察有沒有引起發燒、氣喘等併發症。」因異物本身帶菌，如果落入本應無菌的肺部，或造成感染。

高危食物：軟滑、肉丸大小

翻查報道，過去曾有人因被鮑魚、麵包、牛雜、鹹水角、墨丸等食物鯁喉而入院。梁遠雄認為一些質地較軟滑、大小如肉丸般的食物較高危，如年糕、蒟蒻等。別以為鯁喉只會發生在兒童身上，其實成人不時也出現意外，尤其是中風患者因吞嚥有困難，鯁喉風險較高；智障人士亦屬高危一族，他們身體機能雖然無問題，但一肚餓就心急進食，容易鯁喉。至於其他成年人亦有鯁喉風險：「成人進食時不專心，多說話、興高采烈，就很容易鯁親。」要預防意外，梁遠雄建議吃慢一點，進食時別多說話，小朋友就不應該「一路玩一路食」，家長餵食時可把食物剪碎，亦不建議追着小朋友餵飯，他們邊跑邊食都容易「濁親」。

至於長者和智障人士，照顧者應望着他們進食，留意有沒有異樣；如果留意到長者飲水時經常嗆到、咳嗽，或是吞嚥出現問題的迹象，可尋求言語治療師評估，看看有沒有需要轉吃糊餐。同時亦可把食物剪碎一點，若長者牙齒較差或不齊全，未必能徹底咬碎食物，直接吞下增鯁喉風險。

■急救法：椅背幫手救命 飲水反惹禍

鯁喉意外發生後首5分鐘為關鍵時間，若食物堵塞氣道超過5分鐘，腦部就會缺氧。急症科專科醫生梁遠雄指，當意外發生，最能幫助到傷者的是身邊人，建議大家報讀急救班，隨時伸出援手。急救可分為兩個階段，按傷者清醒或昏迷狀態而定。

清醒：按壓胃/拍背 吐出異物

救助兒童、成人

1.從後環抱傷者，將傷者前傾（圖A）

2.一隻手握拳（圖B），另一隻手掌包覆拳頭

3.雙手放胃部，用力向上按壓（圖C），每隔5秒按壓一下，利用壓力將食物吐出

獨處自救

1.站在椅背後，手握拳頭放在椅背最高處

2.將胃部壓向拳頭，用力向上按壓（圖D）

3.每隔5秒按壓一下，將食物吐出

反轉嬰兒

1.將嬰兒身體反轉背向自己，手腕（圓圖）拍向兩邊肩胛骨中間（圖E），拍5下

2.反轉嬰兒身體面向天，兩隻手指壓胸5下，如未能將異物吐出，再反轉拍背5下，交替進行，直至吐出異物

昏迷：人工呼吸 心外壓

如果傷者無法將異物吐出、暈倒昏迷、呼吸脈搏停止，就要施行人工呼吸、心外壓，直至救護車到達。

鯁喉時有些人會飲水或吃飯，試圖紓緩不適，但梁遠雄並不建議：「可能將食物愈推愈入，甚至令水直接進入肺部。」

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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