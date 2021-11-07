星期日文學‧決鬥故事：〈竹林中〉《最後絕鬥》《熙德》並談

〈竹林中〉：也許沒有決鬥

黑澤明的經典電影《羅生門》（1950），令羅生門一詞人所共知，而羅生門效應（Rashomon effect）也成為專門術語，電影改編的主要是芥川龍之介的短篇小說〈竹林中〉（原刊《新潮》1922年1月號），而不是同題的〈羅生門〉。為了集中焦點，本文只談〈竹林中〉。

從〈竹林中〉，我們注意到芥川龍之介的「故事新編」手法，小說〈竹林中〉取材自《今昔物語》卷二十九「本朝及宿報」（可參北京編譯社譯周作人校本），第二十三篇〈攜妻同赴丹波國，丈夫在大江山被綁〉，故事是因小失大的一場教訓，丈夫以弓換陌生漢子的刀，反受威脅，丈夫被牢牢綁在樹上，而妻子就被漢子加以輕薄，事後妻子為丈夫鬆綁，罵了他一句，丈夫無話可說，繼續上路前赴丹波國。最後作者現身說法：「漢子總算有些良心，雖然是個強盜，卻沒劫奪女子的衣服。男子真是太不中用了，竟在深山之中，把弓箭交給一個素不相識的人，可算是愚蠢至極。」當然，這個小故事並沒有後來〈竹林中〉的深度。

芥川龍之介短篇小說〈竹林中〉的焦點當然是現代敘事技巧，文本由7個段落組成，分別是「樵夫答典史問」、「雲遊僧答典史問」、「捕役答典史問」、「老嫗答典史問」、「多襄丸的供詞」、「來到清水寺的女人的懺悔」、「鬼魂借巫女之口所說的話」，而各人的獨白反映每個人都有身分、私見甚至秘密。

一些日本近代文學研究者兼芥川龍之介專家，已指出〈竹林中〉不單新編了《今昔物語》的故事，也吸收了美國小說作家比爾斯（Ambrose Bierce）1907年發表的短篇小說〈月光之路〉（The Moonlit Road），小說是三段體，最後又是借靈媒之口說出死者的話，而真相同樣是教人茫無頭緒。另外羅勃特白朗寧（Robert Browning）的長篇敘事詩〈指環與書〉（The Ring and the Book）、意大利劇作家皮藍德婁（Luigi Pirandello）的《是這樣，如果你們以為如此》（Right You Are (if you think so)）等作品，皆可與芥川龍之介的〈竹林中〉比較，甚或產生了影響。

〈竹林中〉反映了不同人的身分和觀點，樵夫、多襄丸、女人3個人嘗試隱瞞並製造利己的真相，3個人都是自私自利。小說中主管緝捕的典史沒有直接放話，最終也沒有定論，讀者首先閱讀了4個人答典史所問，而答話人有時會鸚鵡學舌般重複問題。

第一個答問者是樵夫，他是發現屍體的人。樵夫說「沒有看見什麼兇器嗎？沒有，啥都沒有」一句話已教人感到十分可疑，而小說結尾正好前呼後應，以鬼魂借巫女之口所說的話，揭穿了樵夫的話。樵夫想必躡手躡腳，伸出看不見的手，偷了小刀，令武士身亡。

第二個答問者雲遊僧，代表了宗教的角度：「我做夢也想不到那個漢子會落到這麼個下場，人生誠然是如過眼浮雲。哎呀呀，我簡直不知道怎麼說才好，多麼可憐！」雲遊僧的話可以是結論，但話說在頭，已無足輕重。

第三個答問者捕役，帶出一重真相，但他的推論不一定對。捕役直指多襄丸只是「臭名昭著的強盜」，「也是個好色之徒」。至於第四個答問者老嫗，提出一些背景，包括死者是若狹國府的武士，女兒是閨女。

〈竹林中〉最後3節是3個當事人的話。多襄丸果然是好色之徒，也是賤視權貴的法外之徒，在供詞中直言：「你們殺人不用刀，單憑權力，憑金錢，往往還僅僅憑了那張偽善的嘴巴就夠了。不錯，血是不會流的，人還活得好好的——然而還是給殺了。想想有多麼罪孽呀！誰知道究竟是你們壞還是我壞呢？」

〈竹林中〉就像《今昔物語》的故事，多襄丸騙了貪心的武士丈夫，不殺害男人，又把女人弄到手了，意想不到的是女人要求多襄丸和武士之間，總得死一個，哪個活下來，女人就跟從誰。據多襄丸所說，二人決鬥，大戰23個回合，就把武士的胸膛刺透了。多襄丸強調「他是天下唯一和我交手到20回合以上的」。這回最後絕鬥好像是一場難分難解的大戰，而被捕的多襄丸自知必死無疑，死前但求一點強盜的榮名。

來到清水寺的女人懺悔道，自己被污辱，丈夫蔑視並憎惡自己，女人感到羞恥、悲哀、憤怒，於是殺了丈夫，但沒有能耐去死。女人的話令人心生憐憫，可是鬼魂借巫女之口所說的話，與多襄丸的供詞，以及妻子的懺悔，迥然不同。

在丈夫眼中，妻子並不貞烈，多襄丸也沒有與自己大戰23個回合，最後受辱的武士用小刀自盡，「這當兒有誰躡手躡腳地走到我身邊來了。我想掉過頭去看一看，但是不知什麼時候我周圍已經昏暗下來了。什麼人——不知是誰，用看不見的手悄悄地拔掉了我胸口上的小刀。同時，鮮血又涌到我嘴裏來。從此，我就永遠沉淪在冥世的黑暗中了」。

黑暗的不單是冥世，還有人世。

為什麼小說有這麼負面的人性觀？芥川龍之介在一個世紀前所寫的世界，是一個沒有正義的世界，無法判斷對錯，只留下人性的污點，現世的罪惡也無法解決。3個涉事者多襄丸、女人和武士，加上第一個答問者樵夫，共同反照出人的傲慢、妒忌、暴怒、貪婪及色慾。世間充斥罪惡，死者借巫女之口，道出人心詭詐。

中世紀法國騎士的準繩

早在1977年，烈尼史葛已於首部作品The Duellists，用決鬥為電影題材。《最後絕鬥》就以14世紀末的中世紀法國為背景，拍攝一件強姦案，以至最後的騎士生死比武。

中世紀文學專家艾力積格爾（Eric Jager）的歷史著作The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France，已提供大量資料。據艾力積格爾所說，他前往諾曼底和巴黎發掘手稿檔案。「著作成果是建基於原始資料的真實故事：編年史、法律紀錄和其他倖存的文件。」至於《最後絕鬥》3三位編劇妮可哈洛芬瑟（Nicole Holofcener）、賓艾佛力（Ben Affleck）、麥迪文（Matt Damon），就基於書中的史實再作演義，畢竟古人的對白還是要創作想像。

電影的敘述方法，是採用了《羅生門》般的敘事結構。《最後絕鬥》展現出3個主角互不一致的憶述，嘗試貼近真相，表面上也突出了受害女性的角度，以及她的尊嚴。

1928年，普雷斯蒂奇（Edgar Prestage）主編的《騎士制度》（Chivalry）一書出版，第三章正好專論法國的騎士制度，學者希爾斯（F. S. Shears）從法國11世紀武功歌（Chanson de geste）《羅蘭之歌》（La Chanson de Roland）說起，從史詩中可見法國騎士的力氣與勇氣，更是基督教信仰的捍衛者，但隨着宗教熱情衰落，騎士的準繩開始世俗化了，一改而為對於婦女的愛與服務，騎士戰鬥是為了獲取心愛女人的歡心。

《最後絕鬥》中，宗教與愛情都不重要了，一宗強姦案發生於1386年，瑪格麗特．德卡魯殊（Marguerite de Carrouges）控訴的對象，是丈夫的好朋友傑克．勒格里斯（Jacques Le Gris）。瑪格麗特的丈夫尚．德卡魯殊（Jean de Carrouges）是騎士，他一心挑戰到底。由於法庭上各執一辭，法國皇帝查理六世就讓勒格里斯與德卡魯殊一戰定生死。丈夫決鬥前，瑪格麗特生下孩子。為了個人性命、家庭和公義，她希望丈夫勝出。果然，丈夫勝出了，而瑪格麗特倒成為了陪襯。《最後絕鬥》刻意在女性尊嚴之上，更加強調男性的英名、勇敢和力量。

14世紀法國騎士的世界裏，基督信仰和騎士威望已不如以前，命運女神抬頭（電影中所謂的生死由天，似是命運裁定，但更多是人力致勝），公平決鬥、尚武精神、個人榮譽，還是不可缺少。電影的文本是從男性中心的視點，重溯法國歷史中一場生死決鬥，以至14世紀的時代環境。

《熙德》：陷於悲哀的依違裏

法國特別多關於決鬥的故事，例如有大仲馬（Alexandre Dumas）的兩部小說力作《基度山恩仇記》（The Count of Monte Cristo）和《三劍客》（The Three Musketeers，又譯《俠隱記》、《三個火槍手》）。法國劇作家高乃依的悲喜劇《熙德》，也有決鬥情節。

《熙德》是17世紀的劇作，戲劇內容是羅狄克（Don Rodrigue）與施曼娜（Chimene）是有情人，可是他們的父親由於國王選太子師傅一事而爭執。怒火中燒之下，施曼娜的父親高邁斯伯爵（Don Gomes），打了傑葛（Don Diegue）一記耳光。羅狄克老父傑葛受此奇恥大辱，對兒子說明前事，希望兒子負起報仇的重任。羅狄克心中面對難解的矛盾衝突，若要為父報仇，難免失去情人，榮譽與愛情難以兼得。羅狄克以榮譽為重，與高邁斯伯爵決鬥，殺死了情人的父親。施曼娜請國王主持公道，血債血償，要求以羅狄克償命。羅狄克拿着殺死伯爵的劍上門請罪，請求施曼娜殺死自己，但她做不到。

由於摩爾人來襲，羅狄克在前線立了戰功，以勝仗贏得榮譽與愛情，以及「熙德」（君王）的美名，可是施曼娜一心要羅狄克受刑，向國王的武士要求羅狄克的頭，自己也嫁給決鬥的勝利者。最終，羅狄克不單贏了對手唐桑士（Don Sanche），更贏得施曼娜的心，國王安排兩人一年後成婚。

高乃依是法國古典主義時代的重要劇作家，《熙德》一劇尤其重視榮譽。格林伯格（Mitchell Greenberg）是高乃依劇作的專家，不單著有專書《高乃依、古典主義與相稱的謀略》（Corneille, Classicism and the Ruses of Symmetry），而且為《法國文學史新編》（A New History of French Literature）寫了高乃依的簡介，他說：「情人被拆散，因為他們都忠於封建的、以家庭為中心的正義，這與他們的內心欲望相衝突。這種情况體現了高乃依世界的基本困境：『責任』——對家庭或國家的義務，或者對於需要在家庭或國家中尋求榮譽和榮耀的某種觀念——永遠無法與『愛』以及個人欲望找到和諧妥協。」

至於高乃依本人，也有妥協的時候，他有自由的創作傾向，難免要為《熙德》一劇付上沉重代價。劇中不嚴守古典戲劇三一律（Three Unities），又混合了悲劇和喜劇，權傾一時的黎塞留（Cardinal Richelieu）授意法蘭西學院，對《熙德》審查，高乃依面對口誅筆伐，不得不封筆3年。

〈竹林中〉的日本男人，《最後絕鬥》的將士，以至《熙德》的英雄，都重視個人尊嚴和榮譽。不論東海西海，心同理同，在古典背景世界中生活的人，都尤其重視這一點。《熙德》中，羅狄克的獨白說得淋漓盡致（見第一幕第六場）：

我是如何地感到嚴重的衝突！

我的愛情竟來干涉，反對着我自己的榮譽：

我是要替父親報仇，又要放棄一個愛人。

榮譽激動我的心靈，愛情牽住我的手臂。

陷於一種悲哀的依違裏，或是背叛愛情，

或者忍辱偷生，

這兩方面都使我無限悲傷。

羅狄克選擇了榮譽，但最後又得到愛情。兩者矛盾，但榮譽似乎在先，愛情在後。

進入現代世界，小說致力發現人的幽暗內心，芥川龍之介突出了人性的詭詐，人與人難有互信，黑澤明的改編上乘，面對詭詐與世界傾覆之餘，嘗試憑人道主義的光輝映照破碎人間，而烈尼史葛的《最後絕鬥》表面上為女性平反，實際上歌頌了騎士置生死於度外的陽剛勇武。在價值觀變化不一的時代，矛盾當前，如何抉擇才是正確，又合乎正義呢？

文•鄭政恆

美術•劉若基

編輯•關曉陽

電郵•literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao