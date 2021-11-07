未來城市：自由散步 海濱無圍欄 跳出管理框框

開放海濱 討論始於2000年代

香港工程師學會高級副會長卜國明為前土木工程處處長，曾參與維港內的大型基建項目。他解釋自香港開埠以來，港島及九龍的平坦地皮大多從填海獲得，因所費不貲，除了渡輪碼頭屬公共交通設施外，一般用作運輸或商業用途，或興建住宅樓宇，非為公眾休憩之用。雖然尖東海旁於1980年代成為新商業區，但維港兩岸的工程仍以運輸基建為主，當中亦難免涉及填海，如1984年通車的東區走廊。此情形在90年代《保護海港條例》公布後有所改變，條例訂明維港為香港人的特別公有資產及天然財產，必須受到保護和保存，將填海定義為「任何為將海牀或前濱形成為土地而進行或擬進行的工程」。2004年中環填海第三期工程、灣仔北填海工程官司的法院裁決，間接令其他海濱項目重新定位，以證明有關工程具備凌駕性的公眾需要。

「1比99文化」改變

市民負責自己安全

保護維港的方針堅如磐石，海岸線因而大體確立，政府改為優化海濱地帶，例如在2005年推出《海港規劃原則》及於2010年成立海濱事務委員會（下稱委員會），「開始全面倡導，政府官員都想市民可享用海濱，不止是遠觀」。不少以前的運輸基建設施如灣仔及西環的貨物裝卸區，也劃入海濱長廊範圍。新近開放的海濱地段沒欄杆，歡迎寵物，24小時開放，比以往按照《遊樂場地規例》管理的場所自由靈活。有說這風氣由西九文化區海濱長廊帶起，但卜國明則列舉上述事例，闡明市民與政府的態度為漸次改變。他稱以前是「1比99文化」，99人喜歡但1人反對也沒戲唱，如怕多人聚集吵到居民、怕危險要加護欄，現在則提倡親水文化，相信市民自律：「不會事事要政府負責，當然政府都有些防護措施，但市民也有責任照顧自己與家人。共同令社會更好。」

堤岸設計 一直演進

東岸公園是第一個正式開放維港防坡堤的公共空間，該堤岸長約100米，市民可以開闊視野欣賞日落和海港。卜國明以海堤形式為例，說明海濱設計一直隨時代演進。除了避風塘外，維港以往的海堤一般屬垂直砌塊，方便船停泊，隨後有部分因觀感考慮改成混凝土斜面，後來再加上石塊，以消減海浪冲力，並更融入海岸環境。2010年，當局引進由多件預製沉箱組件整合的消浪海堤，減少船航行時產生的反射海浪。近年則借鏡外地使用的環保海堤，以馬料水及屯門為試點：「不只有實際功能，也可以有親水活動，亦讓生物生長，達至生態平衡。」

裝置設施 聽民意具創意

除了政策、配套及大眾觀念的轉變，新近落成的藝術裝置和休憩設施都做到親民和具創意。「東區公園好大，又可踏單車、帶寵物，它的受歡迎程度，我會形容為失控，比年宵市場更多人。」黃鋈暉（Arnold）是凝態建築設計的創辦人之一，曾贏得3個海濱相關的設計比賽，包括東岸公園主題區的「香港之光」、北角海濱公園的「北角交響樂」和海輝路海濱公園的「社交圈」，12月初另有兩個海濱項目竣工，其設計反映市民對公園的認知不再一樣。當中大部分比賽由委員會籌劃，很多在外國常見的設計，都由委員會帶頭嘗試，「厲害在他們覺得這些（公園使用）文化可以培養出來，沒有欄便沒有欄，人們不跳下去就可以了」。他和拍檔黃達禮（Tat）都讚許委員會舉辦比賽，顯示其有誠意聆聽用家意見，並接納創新思維。他們不下一次「無視」比賽要求，大膽提出其他方向，例如字型藝術裝置的原意只用作陳列，他們的提案卻任人攀爬穿行。又透露委員會本來想在年底將防波堤的排風口裝飾成聖誕樹，最後他們交出截然不同的設計，竟被採納，「通常這種態度在香港未必會成功。我們做項目通常怕政府給限制，他們給予的自由度令我們發揮創意」。

實地考察 徵詢居民想法

為參加「路過北角」活化計劃的創意社區空間提案，Arnold和Tat曾實地考察，想不到這個離鬧市咫尺的地方，會有多樣的自然聲音，又徵詢居民想法，發現長者和年輕人平時互不理睬，Arnold說：「年輕人說去街頭表演的話不會來北角，因為這裏多老人。」於是他們設計了像交錯喇叭的裝置，可讓兩端的陌生人對話，有的喇叭探向海面，遊人在另一頭便聽到海浪聲。這個計劃由香港藝術中心牽頭，場地屬康文署管理，動工前他們已跟上10個政府部門見面，了解各部門的不同顧慮，例如行人道是否暢通、裝置伸向海面會否撞到泊岸的船、會否造成群眾聚集，再逐個要求應對，雖然繁複，但尚算順利：「沒有最周全，只有更周全。有的安全問題我們都會看漏眼」。縱然大部分裝置已經拆走，康文署見市民反應積極，將這作品的展示期延長至11月底。

現時海濱發展方向為「先駁通後優化」，只用簡約設計和「期間限定」設施，慢慢改動調整。二人指這做法在外國較少見，但Tat想可以西九對照，因中段的建築物尚未落成，戲曲中心至藝術公園的海濱至今仍未駁通：「會否先駁通，不用等建築呢？建築物可能花5至10年才建好，海濱（完成）時間短好多，變相這段時間就浪費了。」「期間限定」最先在卑路乍灣海濱長廊試驗，設施高低錯落、可以搬動、定期更換，為遊人提供新鮮感，一改平時公園位置固定和樣式劃一的做法。東區公園的裝置亦然，「香港之光」的15個英文字可獨立分拆，Arnold說：「將來要搬走，也可以每個字放在不同海岸，例如把C放到中環。」目前他們的海濱作品都是互動裝置，讓人自由摸索，「社交圈」是鼓勵人們在疫情中出外透氣的公園家俬，可以調整座椅組合，譬如兩人一組或「最終極的隔離模式」，但結果小朋友最愛玩推火車及瓹窿遊戲。令二人揑一把汗的是，不少小朋友爬到「香港之光」頂部大步跑，「本來的空心設計就是不想全部人爬上頂部。之後我們加了警告牌，雖然作為設計者希望盡量不加，但做藝術裝置的難處就在這裏，我們都好怕有人受傷」。

建築師試驗場 吸引人戶外走

Arnold指他們的理念是「公共藝術不一定要觀賞，可以各自詮釋，建築也不一定只有功能。」兩人同為建築師，而且熱中參加海濱項目比賽：「建築與室內設計可服務的人少一點，海濱就服務好多人。我從小到大見到銅鑼海邊全是車路或地盤，現在可以放上自己的作品。」另一方面，香港不似外國般有眾多讓建築師實現設計的大型比賽，這些公開比賽提供了難得機會，可令年輕建築師增加信心，也從中汲取概念和創意，運用在其他建築上。而由建築師設計藝術裝置有一定優勢，Tat說：「本身在香港做建築，已面對好多條例規管，在限制下做到設計。」他們參賽的效果圖已考慮結構、物料及安全等細節，評審也覺得方案較可行，成品能夠忠於構想。

委員會稱海濱規劃參照了悉尼達令港、新加坡克拉碼頭，以及三藩市和溫哥華等海濱城市。Arnold說起曾到荷蘭工作：「那邊最流行是買啤酒和食物，於河邊席地而坐，都沒有欄，所以我們設計時都有受外國影響，『坐』是好重要的元素。香港不會沒事在街上坐下，但荷蘭到處都有人坐下喝咖啡。」Tat則說港人較喜歡室內和冷氣場所，希望這些海濱設計可吸引他們外出。卜國明認為《保護海港條例》難免為工程帶來掣肘，「但既然這樣保育了維港，就不要只讓市民從高處觀看」。據他經驗，只要設施切合居民喜好，大家便會有歸屬感，懂愛護珍惜。近日中環新海濱3號用地成為最貴地王，當中亦有海濱構想，往後新發展的私人用地如何與公家海濱銜接得暢達無阻，會成為另一課題。

【海濱篇】

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 梁雅婷、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao