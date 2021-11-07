一小時生活圈：推着輪椅媽媽散步 走過灣仔顛簸平順的路

■我的生活圈

Patrick家所在的愛群道，不是一條直路，而是一個圈，量度一下，路面近4.5米闊，輪椅經過亦綽綽有餘。

由這個圈輻射開去，是許多通往大路與鬧市的小路，Patrick帶我們繞到皇后大道東，從路口上斜便是鄧肇堅醫院。他介紹蠱惑的街口，「這條馬路好蝦人過」，沒有燈位，車有機會從三個方向而來，有什麼訣竅？「行得快。」他回憶母親2016年中風後行動不便、需插鼻飼管餵食，最後的日子就在安老院度過兩年多，當時會從銅鑼灣乘10號巴士，到醫院看言語治療師。「上（斜）唔驚，落就好驚，驚到飛起。」大人常叮囑小孩「睇路」，他則因照顧媽媽睇路睇得細微，即使是微微向馬路下斜的尋常行人路，都要留神緊握輪椅以防滑走。

1.推輪椅必避之處 灣仔道「窄位」

沿皇后大道東一直走，10至15分鐘的腳程就到藍屋，這是他周末常走的散步路線，我笑說隨他走路有打通任督二脈的感覺，一般到藍屋都從灣仔地鐵站出發，沒想到從愛群道穿出皇后大道東可步行至藍屋。「我自己唔係太鍾意地鐵，覺得令人唔識認路。」他偶爾會到藍屋的回收站幫忙，又順道到綠色用品店看看有什麼新貨上架，回程就到灣仔街市買蔬菜回家。他指指合和中心旁的長樓梯，「我鍾意上去行寶雲道，由細個行到大，那時老竇帶我們行，我媽咪不行樓梯，就入合和搭電梯到17樓，她會慢慢行，我行得快些，之後約定飲茶」。往後他總想起那段時光，母子各有各的步伐，兒子兜個圈從後又追上，媽媽個子小，「我會輕輕地拍她一下」。

「她一直沒有投訴好辛苦、好痛，只在入安老院兩三星期時說過一句，生命唔係咁囉。」有兩年多的時間，他每天近中午及黃昏前都會推媽媽到處散步。他帶我們走過中匯大樓對出大樹，隔個周六他會自行在此開站回收，經過集成中心，來到灣仔道在籃球場上方的一段，這路明顯「輪椅不宜」，兩人並排而走也擠迫，量度到只有約1.4米闊。

2.愛群道闊也不一定好推

安老院在中央圖書館附近的國泰大廈，從愛群道的家出發約20分鐘路程，Patrick說病人身體弱，照顧者既看路闊窄，也從扶輪椅的手感判斷是否顛簸不平，愛群道雖闊，某段路亦莫名推得不順暢，兩腳走路不覺，推過才知道；而且風大的路不走、遇上嘔吐物要退避，「吹北風的天氣就盡量避位；夏天好熱就不去維園」，中央圖書館不錯，可以看展覽，又接觸到小孩子，「試過有次小朋友給她飛吻，我已覺得那天賺到了」。他推媽媽上過大球場，太斜、路也悶；去大坑，一個個小方格的格局，不斷上落路壆，年輕人覺得好chill的地方，「對她來說沒什麼好看，你覺得chill的，她冇得chill，仲慘」。

3.照顧亡母深刻：若有座安老工廈，減輕折騰就好

「那時我想過的，像我媽咪的狀况，幻想一座工廠大廈齊備可作緊急醫療、做物理治療的地方，又有運動設施，咪唔使推佢落街周圍去囉。工廠大廈好fit，又高又寬敞，可以有好多想像，當作一個社區空間，可以做些展覽，又可讓長者與照顧者一起創作藝術」，如果有小朋友、寵物玩樂的設施也好，或許能有一間供照顧者歇一歇的餐廳，以及簡單舉行殯葬儀式的地方，畢竟他曾經歷的過程太折騰了。「小朋友也可以來參觀，生老病死，一定要認識㗎。」

從前他跟媽媽的生活圈，走遍附近各處，他想過帶她過海與親戚相聚，但換尿片不方便，要趁換片之間的時間出行。現在的Patrick，有時會拿回收物品到「綠在天后」，計1小時路程的話，也會走到中環，「個半鐘或兩個鐘行到香港仔都得，上樓梯到警隊博物館，穿過香港仔郊野公園就到，唔係好遠㗎咋」。有時他會踱回圖書館這邊，「之後都行過幾次，看能否過自己那關、還有多痛，始終走過這麼一段路……」

記者讚他推輪椅上大球場勇氣可嘉，他說：「我不喜歡因循，能改變就試着改變。」照顧阿媽如是，搞回收如是，其實記者認識Patrick，是因為不止一次在灣仔社區活動遇見他，想像如果夢想中的安老大廈成真，愛與街坊聊天的他應該很適合在裏面負責管理，「好玩啊，每個人的故事都很過癮，可以與人聯繫、溝通，大家的日子都好過些。人生行到尾，都係希望日子好過啲啫」。

文、攝˙ 曾曉玲

插圖˙ 莊璇

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■規劃這個圈！

推住輪椅點安心出行？

一條窄路，對Patrick般推着輪椅的照顧者、傷健人士、推嬰兒車的父母、長者，是出行的挑戰。小至樓下的街有多闊，背後都是由不同政策、指引，塑造出香港今天的模樣。我們的城巿規劃，如何透過這些框架，照顧大家的日常生活？

Patrick走過的街不平整、暗斜、窄。最窄是灣仔道近籃球場段，僅容一人穿行。據區議會調查，灣仔街道狹窄、過路口無下斜路邊石，危及輪椅使用者安全。而灣仔、旺角等較早發展的舊區都有類似問題，因當時的規劃未有「無障礙」意識，故規劃署的《香港規劃標準與準則》（下稱《標準》）建議舊區重建時擴闊行人道，亦建議行人道最少闊2米，以照顧輪椅使用者，不應高低不平。不過《標準》只是指引之一，實際設計會參考運輸署、路政署規格。

過馬路趕不及轉燈是另一難題。其實運輸署在21個過路口設智能裝置，長者或傷健人士用八達通拍卡，可延長綠燈。若推而廣之，我們的城巿會更以人為本。

一地多用「安老院×託兒所」可行？

若你老了，想去哪裏玩？

Patrick只能帶媽媽逛中央圖書館。私營安老院不受《標準》規範，不少位於商住大廈；至於社署資助的安老服務，《標準》建議社區照顧中心宜就近休憩用地或遊樂場，安老院則無類似要求。

Patrick幻想一座工廈有安老院、託兒所，還有醫療、藝術、運動設施。其實台、日、英、美早有「安老院×託兒所」，共用休憩空間，鼓勵「代間學習」（intergenerational learning），長者找回生活價值，活動身體，小孩也學到關愛、衰老等人生課題。建築署的《長者友善設計指引》也建議戶外休憩空間應鼓勵跨代交流，助長者與社區保持連繫，有助他們身心健康。

巿區工廈交通便捷，方便照顧者接送。不過，工廈若要容納安老設施、託兒所，改建時要考慮通風、採光、消防安全，而工廠區有貨車出入、噪音污染，或需一併改劃周邊土地用途。

政府提出社區設施一地多用，可積極考慮「安老院×託兒所」。《2030+》希望營造家庭、長者友善的環境，以鼓勵育兒及居家安老。問題是建議如何成為政策，落實為以人為本的街道、設施，讓我們的城巿照顧好每一個人？

參考網址：《2017灣仔區無障礙調查計劃報告書》：bit.ly/3EHbP5Z

西雅圖「代間學習中心」報道：bit.ly/3EPiXgR

文：伍美琴（香港中文大學城市研究課程主任）、黃熙麗（研究助理）

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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