見字抄經：在流變的世界如何看待毁譽？

毁譽的好與壞

批評、抵毁為「毁」，讚美、欣賞為「譽」。在俗情世間，每個人或會毁譽別人，又或被人毁譽，我們活在毁譽之中，因為人非神，不是完美的存在。唐君毅認為，人的所有行為都有被毁或被譽的可能，因為任何言行，都只能實現一種價值，不能滿足全部人。從實現到的價值出發，你會被稱讚，但從無法實現的價值，你就會被批評。中文大學通識教育部講師黃穎瑜舉例，一個老人騎在騾上，孫子在旁走，會被批評虐待孩子；若孫子騎騾老人走路，又說是虐待老人；二人一起騎騾，就說是虐待動物；無人騎騾，也會被嘲笑白白浪費了騾。

唐君毅解釋，毁譽的出現，還因為我們看不到別人的動機，即使有人稱出於好心幫助別人，其他人也可能覺得他有私心，為名利而行。此外，行為有可能帶來不可預見的結果，即使我們的出發點是好，但好心做壞事，就會被人批評為什麼要這樣做。我們評論其他人時，基於公、私兩套標準，在公即視乎行為對社會的裨益，在私即個人喜惡、與當事人有沒有過節，但我們很難做到公私分明，「我們會撈亂，究竟我喜不喜歡這個人做的事、說話，只是我們立場不同，我不喜歡他，還是那件事本身真的正確呢？」

我們批評、讚美另一人時，也不只是表達個人意見，更希望得到其他人的認同，一起譴責或讚賞，對同一件事有共鳴，就像你跟朋友抱怨男友、老闆，其實是想人附和，在網上論壇評論時政時，也希望別人同意你的觀點。「人會希望社會都跟從他，而社會跟從的時候，就會構成社會上一大群人，對於某一件事的看法」，黃穎瑜說，毁譽因而變成一種社會現象。因為怕被主流意見批評，或希望被主流讚賞，人們就自我約束，不做其他人會批評的事，有維持道德、社會風俗之效，好處如人有公德心，顧忌別人眼光而不隨地吐痰；壞處可能會導致人云亦云、羊群心理，整個社會都跟從一套錯的價值觀，「一個人怕被社會制裁，未必是覺得自己不對，純粹是因為不喜歡被人批評」。

好譽惡毁 人之常情

一個人即使不在乎金錢，不在乎美色，也很難不在乎名聲，唐君毅說就像家財萬貫的富翁臨終看破利欲，捐錢做慈善，心底難免希望死後能名留青史，所以人好譽惡毁的心理，比好色、好利更強烈，也更難根絕。

毁譽分為三類，一是出於自己利害，批評別人是希望壓低他人抬高自己，顯示自己特別優秀，稱讚他人也是想互相標榜，互惠互利，避免他人批評自己；第二種並非出於自己利害，而是真心欣賞某一種價值，如欣賞過去的偉人，唐君毅認為這種毁譽更為理想；第三是出於美感的毁譽，純粹是一種品味，無客觀標準、對錯之分。唐君毅說大部分毁譽是世俗的，有理想、追求「精神活動」的人應該視之如無物。

以良知為價值根基 毁譽經得起考驗

唐君毅所指的「精神」，意指我們做每一個行為都是自覺的，由價值理想所引導，希望改變自己的心理和行為，實現理想，而達到自我主宰，中國哲學稱之為「立志」，立志成為一個有道德的人，時刻反省自己，知行合一。當人追求理想，如為動物權益而實踐素食、關注性別平權，也一定會被批評，「但如果他要過這種精神生活，就不能夠將這個世俗的毁譽看得太重」。唐君毅說世俗的毁譽是「流俗」的，流蕩不定，現在社會稱讚你，10年後，甚至明天就可能會批評你，如果你盲目聽從朝令夕改的主流聲音，心裏沒有一個價值標準的根基，就會喪失自我，無法立身。我們不應因為旁人評價，就改變自己的信念和價值觀，而是要視毁譽為無物，對自己所追求的有自信。但無視一切毁譽，堅持自己的道路，就會變得孤芳自賞，因無人理解自己而覺得孤獨，「如果一個人，一輩子都不被其他人理解，我們都會覺得他是一個好慘的人，即使他實現緊一些好崇高的價值」。

「為什麼會有一種孤獨的感覺，因為人和人自然就有一種希望被其他人理解的感覺，希望互相了解，就構成一個兩難情况。」黃穎瑜引用精神分析學家弗洛姆所指，人有個體性，對自己的意志、行為有掌控，對他人、社會有反思，但人在個體中會感到孤獨，而希望與他人有連結。唐君毅認為這種人與人之間的情感依存，不止是心理現象，背後有形而上的根據。「唐君毅解釋為形而上，源於我們有道德心，好自然想跟其他人有一種bonding，有一種聯繫」，黃穎瑜解釋，「我們希望跟其他人有同情共感，分享、實現、追求某些價值」。唐君毅形容為「通人我而為一」。

虛影的倒影

渴望得到其他人的稱讚，不希望被批評、排斥，令我們感覺上跟其他人擁有、追求同一種價值，同情共感，唐君毅認為這正是道德心的演繹，但不是完全、恰當的演繹，「唐君毅說這不是真正的表現，他稱之為『虛影的倒影』」。因為要真正實踐仁心，跟其他人達到互相了解，不只是表面的同聲同氣，還要關懷他人，像跟朋友一起努力，互相鼓勵、互相砥礪，並且用自己的力量貢獻社會，通向社會與其他人，貫通人我之道，「但如何可以在不顧忌世俗的毁譽，去追求認為正確的事，而期望跟其他人有所連結呢？唐君毅覺得這是一個功夫」。

理想人間世

追求理想之餘，又想跟他人有連結，其中一個方法是為俗情世間建立毁譽的是非標準，教化世人，提高社會的道德、知識水平。現在資訊發達流通，人人都可以是YouTuber、KOL，人們輕易就能接收資訊，聽信他人意見，隨口批評，但欠缺自己的邏輯思考，「你問他，點解你認為這樣是正確、不正確，可能就是聽番嚟的一些講法，不是建基於他對問題的真正理解」。唐君毅說這種出於私心、誤解、人云亦云的毁譽，流變而無價值根據，說出這些毁譽的人不能成為一個有自信的人，因為其說法經不起考驗。當人心中有價值根基，儒家稱為「良知」，有道德心，即使面對批評，仍深信自己一套是有價值的，就是真正的自信。有自信、有志向、有真知灼見的人，應該要為社會建議毁譽的是非標準，讓人學會用理性、道德的角度評定是非，稱讚不出於私心，而是真的欣賞別人的價值；批評不淪為八卦、私怨，而是互相勸勉、進步。這個境界，就是儒家所推崇的理想人間世，人心互相勉慰，互相照亮的世界。

來忘掉錯對

「不若兩忘而化道」出自《莊子‧大宗師》中相濡以沫的故事。莊子說，與其苟延殘喘，不如相忘於江湖；與其讚賞堯帝而批評桀帝，不如忘記是非善惡；不能明白大家就各自堅持自己覺得正確的道路。

人我相忘

唐君毅借用莊子一句，但重新演繹，唐君毅的「兩忘」指人我相忘，並非泯滅我和你之間的差異，而是明白人有個體性、有差異之餘，「化道」於人心相通。不同人有不同的理想和追求，但全然理想不同，根基也是來自道德心，所以人可以互相明白、互相理解。

【行書】

徐沛之選用北宋書法家黃庭堅的行書字體，融合古典及其個人風格。黃庭堅的行書特色在其動態，姿態較搖曳，律動感強，好像在跳舞一樣，而線條雖然幼身，仍然保留形態，「有骨感肉感」。在黃庭堅的字帖中，書法字會左右穿插、上下交疊，雖然這次的句子只有一行，也看出線條與上下的字牽連。

【小技巧】

以中鋒運筆，放鬆關節，有助做到輕鬆、搖曳的效果。線和線之間行筆要流暢，起筆收筆時要有動態。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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