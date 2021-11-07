評影習寫：她從島上來，她的名字叫《維德連娜．韋尼拉》

【明報專訊】維德連娜．韋尼拉（Vitalina Varela）是誰？她是《維德連娜．韋尼拉》這部由葡萄牙導演佩德羅．科斯塔（Pedro Costa）執導的電影的女主角演員，同時她在電影裏也飾演自己——她來自一個叫佛得角（Cape Verde）的西非小島國，佛得角是葡萄牙的前殖民地，葡語解「綠角」，15世紀葡萄牙人登陸前是無人小島，殖民後變成大西洋奴隸貿易鏈的其中一個轉運港口，1975年獨立。葡萄牙首都里斯本外圍一個叫Fontainhas的貧民窟，住了不少來自佛得角的移民，也是科斯塔多部半紀實半虛構電影取材的地方。《維德連娜．韋尼拉》也不例外。維德連娜是導演拍攝前作Horse Money時在Fontainhas偶然遇到的一個人物，她提到她丈夫過身，最後這個故事變成導演的下一個作品。電影開首我們知道，維德連娜來到里斯本，一雙浮腫的赤腳步下登機梯，拖着行李一下機就聽到這個消息：「維德連娜你來得太遲了，你先生三天前已經下葬了，在葡萄牙這裏，沒有什麼是留給你的。他的房子都不是你的。回家吧。」維德連娜的決定是，留在這個沒有任何東西給她的前殖民宗主大都。