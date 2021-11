周日話題：讀圖澤Shutdown: How Covid Shook the World's Economy——一切尚未結束，好戲還在後頭

【明報專訊】哥倫比亞大學歷史系教授圖澤(Adam Tooze,或譯圖茲)今年9月推出Shutdown: How Covid Shook the World's Economy(暫譯:《停擺:新冠疫情如何撼動全球經濟》)回顧2020年疫情的震盪,讀者可能會懷疑:疫情還未結束,分析是否太早?不過,這場史無前例的疫情殺得大家措手不及,也無暇消化那堆涉及政治、經濟、科學的資訊,現在回顧去年發生的連串事件,也可讓我們思考前路。該書結尾說:「如果我們對2020的第一反應是難以置信,那麼我們對未來的格言是:好戲還在後頭(We ain't seen nothing yet)」。2021年還剩下一個月之際,讀到這句子可謂百般滋味在心頭。