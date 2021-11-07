歐洲重視自由人權價值，面對疫情也栽了一些跟斗。法國要求國民「出行」展示的健康通行證，操作遠較「安心出行」透露更少個人資料，仍然爭議不絕，新近進一步規定必須有健康通行證才可上班，更加引來哲學家大肆批評為限制自由製造「二等公民」，更有意見指出應摒棄「疫症大流行」一說，倡以「疾苦糾結互應」（syndémie）的角度來看目前的疫症，正因疫症並不是「平等地」威脅所有人的健康。林康琪則讀了圖茲教授的新書《停擺：新冠疫情如何撼動全球經濟》，回望並審視2020年全球經濟停擺下的危機和各國的應對措施，教授結語是「好戲還在後頭」。

正如試當真的豪哥所言，香港人睇新聞覺得好有壓力，關於疫情就講住咁多先，推介大家讀今期「生活達人」版的試當真訪問，吸收一下試當真的精華——如果你也好奇這幾個反叛小子，如何極速透過網片和MV搞出一系列時代金句，攫住了大量粉絲的心。這完騷後的第一個專訪，壯志滿滿的，仲話拍電影？

編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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