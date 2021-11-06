知多啲：絲襪過時？奢侈品牌大玩提花工藝

在2000年初，「黑絲」成為潮流單品，不少女士會在短褲短裙下穿上黑絲襪；也有一些比較愛狂野、搖滾造型的人，會穿上故意勾破或剪破的絲襪。到近年，運動風、韓風、日系文青的穿衣風格盛行，讓絲襪在便服中「登場」的機會大大減少。

部分行業必需品

問到會否擔心有一天絲襪市場沒落，他表示，雖然近年的確少了人穿絲襪，但畢竟還有從事部分行業的人視其為必需品，如空姐和銀行職員等。加上近一兩年絲襪在時尚界重新展現身影，除了有不少潮人大玩vintage風，也有不少國際奢侈品牌開始在絲襪上使用提花工藝，加入牌子經典monogram，Chanel、Gucci及Fendi都有類似設計。他認為絲襪既可顯出端莊穩重，也可以潮味十足、可愛活潑、魅惑性感，相信多變的絲襪在未來仍有市場。

[有得揀]