慈山寺療癒身心 「小京都」浸森林浴 安然回「家」

屬於漢傳佛教寺院的慈山寺，因其建築設計被譽為「香港小京都」，吸引大批遊人報名參觀，當「慈森‧山林療癒」活動推出，更瞬間爆滿。八仙嶺下的森林浴，到底有何獨特魅力？

慈山寺推出的「山林療癒」，概念源於日本的「森林浴」活動。日本森林浴傾向強調利用森林內的芬多精（phytoncides，即植物排放的天然有機化合物），令人有淋浴的感覺，達到紓緩身心及養生效果。這活動後來由美國自然及森林治療嚮導及計劃協會（Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs）發展推廣，希望將此概念融入主流醫療系統內。

慈山寺則把森林浴概念融入禪修，讓「山林療癒」作為佛學門外漢了解佛法的入門「方便」，過程強調靜心，藉大自然散發的各種信息觀照自身。

不設預期 放空感受自然

八仙嶺山峰延綿不絕，借鑑盛唐建築風格的慈山寺依山而建，背山面海，予人清幽恬靜之感。霧起時，寺內高76米的觀音聖像彷彿與山林融為一體，圍繞聖像底下是一條長數百米的「正念徑」，正是山林療癒的起點。「正念徑」入口處豎立了一塊高半米的石，刻着「行深般若」，取自《心經》：「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」意指藉由修行，透過深入實相證入空性廣大之境，通達至高的般若智慧。

「不要對這段路程有所預期，嘗試放空自己單純地感受這個地方。」慈山寺「山林療癒陪伴員」歐仲南（Charles）道。踏進500棵桃花樹的幽徑，抬頭可見不同品種的樹木，嗅到桉樹（尤加利樹）的花香味……五感對周遭所在的自然信息變得靈敏，「不妨慢慢地走，甚至停下來，吸一口氣，感受一下四周的空氣濕度、味道，究竟有什麼不同？」在小徑之中，嘗試放下城市的急促步伐，讓總是飄散在不同角落的思緒稍作休息。平時我們生活快得忘記風飄過掠過四周時的模樣，原來樹葉樹枝會起伏不定，此刻讓身體慢慢適應緩急有度的節奏，專注當下。

撫草抱樹 留意呼吸重拾自信

順着梯級，抵達如小花園般綠樹環抱的「祇陀園」，一邊是石板路，另一邊則是草地。Charles說：「找個你覺得舒適的位置，蹲下來，感受手觸碰小草的感覺，或嘗試用手背輕撫它。」試着把腳分別踏往左、右，感受平滑的石板路或濕滑的泥地，會發現「土地」給予足腳的感知差異原來可以如此大。徐徐地屈曲下肢，蹲下，伸手，一步一步，像踏入靜止的時空。張開手指，感受草葉擦過時搔癢的感覺，草葉上原來帶點濕潤感，輕輕撫摸才發覺它比想像中柔韌。耳邊傳來鳥鳴聲，Charles引導：「想像光從天空落下，融入身體，至頭顱、頸、背部，延至下身，回歸泥土，身體與自然融和。」

但外來擾攘，如蚊叮痕癢、腳痹等感受，令內心仍有雜念，意識處於歸位與飄走的狀態之間，他適時提醒：「嘗試放下雜音，把意識拉回自己的身心之內。」在留意自己的一呼一吸時，才驟然醒覺平常頭部至肩膀的肌肉如此繃緊，當身體逐漸回歸到最自然舒適的狀態時，呼吸前所未有地舒暢。

沿路往前走，樹木更顯茂盛，Charles說可以走近一點，放膽張開雙手環抱樹幹。抱着時心裏還是有點猶豫懼怕，怕蟲、怕鳥、怕被木刺，直至完全抱住樹幹，撫摸它凹凸不平的「皮膚」，雖然感覺粗糙卻像在擁抱人，人樹之間沒有空隙，如此自然，恍如不分彼此。《被科學蒙蔽》（Blinded by Science）書中指出，人在樹木面前，心律會變得平穩而紓緩，樹木會傳達穩定的感覺，讓我們慢慢拾回原本遺忘的自信或肯定，安心感覺油然而生，或許這就是大自然的力量。

繞行「正念徑」一圈約45分鐘，感覺卻無比地長，令人感受到與自然的連結密不可分。或許正因為開始時被提醒「不要有期待」，反而有種煥然一新之感。

學習把心「收」回來

和Charles坐在一堆粉色花旁，分享歷程的感覺。他說：「這正正是我們訂立『五感』主題的用意。對佛理門外漢來說，五感最容易嘗試到禪修的感覺，學習把心『收』回來。」領團無數，遇過2000多個參加者，有人對他無盡感激，譬如有太太因丈夫過身而情緒鬱結，最後藉山林療癒釋放壓抑的情緒；有參加者憶起童年往事，心有觸動；有人在過程中啜泣，透過淚水釋放生活壓力。「人與大自然是一體，我中有你，你中有我。」很多香港人在生活中沒有時間審視自己、家庭、人際或工作，但來到山林，有合適的空間，Charles鼓勵他們面對自己。

當然，也有人向他反映「好悶」，甚至「毫無感覺」，他笑說沒有因此失望，陪伴員只是「引導」的角色，參加者「失望的原因，是因為他們開始之初便有『期望』，對事物投放個人主觀意識。作為陪伴員，我不能賦予參加者平靜，而是他們要遵循自己的五感，讓『靜』浮現出來，性本自清靜」。與其說渴望做什麼，更應退後一步思考，該不去做什麼，讓身心回到最原始的狀態。「悶都是一種感覺，那可否單純感受悶？在什麼情况下我們會覺得悶？當你了解自己的情緒和感受，便擁有我們所說的有所『覺察』，你可以選擇停留在這情緒，或選擇離開。」如他所言，悶可能是負面的情緒，但「悶」、「無感覺」何嘗不是一種感覺？正如有人喜歡下雨，亦有人討厭，但「下雨」本沒有正負之分，只差在從什麼角度觀看。

好正，好興奮，但之後呢？

適逢「正念徑」今年修葺完成，慈山寺便推出活動，沒想到反應極佳，「好大原因是大家無得去旅行」，Charles笑說。來山林療癒的人或者有不同原因和期望，來到之後會否解答到以下問題？「我是什麼？我的喜惡是什麼？我的情緒和感受又是怎樣的一回事？」山林療癒是協助個人認識自己的過程，陪伴員的角色最重要是引導大家靜下來，給個人認識自己的空間及機會，「大家開始思考什麼對自己重要，什麼樣的生活方式最適合自己等問題，才是最重要」，Charles說。

「物質有盡頭，花花世界走到最後，好正，好興奮，但之後呢？無論是近幾年社會動盪，還是人的空虛感……在物質非常富裕的年代，為何我們仍然充斥很多不開心？」他的一番話亦正好呼應記者心裏的問題：何謂快樂，如何尋找到幸福？一花一世界，一葉一如來，春來花自青，秋至葉飄零。世界千變萬化，無常才是永恆。若持續抱有執念，期望與現實有所落差，失落與空虛便油然而生。體驗最後，Charles拿起不同色彩的葉作為總結，不論美麗的葉還是枯葉，好的、壞的回到大自然，一切也回歸泥土，生死循環，生生不息。

山林療癒之行完結，但人生旅途上迷失尋覓本是平常，尋找自我的路漫長，唯有認清心之所在，才能安然回「家」。

●慈山寺

地址：香港新界大埔普門路88號

開放時間：上午9:30至下午5:00

參學預約：bit.ly/3EvQlJ0

「慈森‧山林療癒」體驗（150分鐘）

備註：不定期舉行，需預先報名，有興趣者可留意慈山寺網頁（bit.ly/3GvT1bz）或面書（fb@tszshanmonastery）公布

文：尹青

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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