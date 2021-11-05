威士忌提鮮 清酒清爽 大閘蟹酒友 豈止花雕

香港W酒店的星宴中餐廳，趁大閘蟹季節搞搞新意思，與日本著名威士忌品牌Nikka Whisky合作，由即日至本月尾推出威士忌大閘蟹配對晚宴。由有逾30年中菜經驗的酒店中菜部總廚陳忠秋設計，菜式包括：清水蒸大閘蟹（約6両）、蟹粉燕窩海皇羹、蟹粉玻璃大蝦皇、酥炸蟹粉釀蟹蓋、生拆蟹粉小籠包和菊花紅棗燉薑茶共6道菜。配搭酒款由Nikka Whisky主理，品牌由日本威士忌之父竹鶴政孝創立，已超過80年歷史，現時有單一麥芽、調和等多款威士忌。大閘蟹配威士忌，的確是威友的福音。

余市特調雞尾酒×甘腴蟹公

晚宴由宮城峽單一麥芽威士忌梅酒高球展開序幕，清爽的氣泡夠醒胃。先來一隻清水蒸大閘蟹，陳師傅選以5至6両重的江蘇大閘蟹，常言農曆十月蟹公當造，金黃色的蟹膏甘腴軟滑，配搭由余市單一麥芽威士忌和Nikka Coffey Malt調配而成的Penicillin雞尾酒，結合花香、蜂蜜及甜薑汁等風味，帶出大閘蟹的鮮。

識食的香港人，當然不甘於只吃大閘蟹。陳師傅將生拆蟹粉、肉蟹的肉、蟹黃、蟹油等煮成烹調用的蟹粉，加入紅蘿蔔使蟹粉色澤更鮮明。蟹粉、帶子、蝦及燕窩加入熬煮8小時的雞高湯，煮成蟹粉燕窩海皇羹，上桌時放上燕窩，清甜不膩。另一菜式蟹粉玻璃大蝦皇，將越南8頭虎蝦與蟹粉爆香，放在已煠熟的菠菜苗上，最後淋上蟹粉芡，搭配Nikka Days調和威士忌，口感柔順，散發蜜瓜、蘋果等果香，威士忌中的鮮忌廉味使蝦肉增添甜中帶鹹的風味。

酥脆釀蟹蓋 氈酒減油膩

酥炸蟹粉釀蟹蓋，則是將蟹粉、雞湯、小量牛奶、洋葱和野菌混合成餡料，釀進蟹蓋，先炸後焗，外脆不油膩。建議配搭酒味清爽、混合蘋果汁及山椒等11種材料的Nikka Coffey Gin享用，也可額外加錢配富肉桂、水果等香味的The Nikka 12年調和式麥芽威士忌，減輕炸物的油膩感。接着再吃生拆蟹粉小籠包、菊花紅棗燉薑茶，最後以Nikka Gin White Negroni餐後雞尾酒作結。其酒味圓融，帶微果香、胡椒香，還有紫蘇葉，呼應吃蟹後要吃紫蘇葉驅寒的傳統飲食文化。老實說，單純威士忌未必人人愛飲，然而用來搭配菜式卻別有一番風味，蟹味提鮮，讓酒味更易入口。

● 星宴中餐廳

「華麗『蟹』逅 」威士忌大閘蟹配對晚宴

供應期：即日至11月30日，每晚6:30至10:00

價錢：每位$1280（另加一，須3天前預訂）

優惠：於W網上商店訂座可享8折優惠；另加Nikka 12年調和式麥芽威士忌，每杯$200

地點：柯士甸道西1號香港W酒店1樓 星宴中餐廳

網址：bit.ly/SYehop-tc

查詢：3717 2848

註：Nikka Whisky品酒大使將於11月19及30日駐場

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

[飲食]