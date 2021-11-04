editor's pick：歌手演繹珠寶時尚風 擦出音樂火花

【明報專訊】近年一批年輕音樂人在香港樂壇嶄露頭角，令沉寂了一段日子的本地音樂圈再次熱鬧起來！廣東歌不但再次流行，一眾年輕歌手、創作人亦人氣急升，成為大家熟悉的名字，甚至獲得一眾國際級超級品牌的青睞，爭相邀請他們合作。Tiffany & Co. 在11月份邀請了4名極具個人風格的新世代音樂型人，包括林家謙、方皓玟、Tyson Yoshi及陳凱詠，合力舉行《Tiffany & Co. T1 型聚個性音樂會》，並以品牌象徵堅強、力量與真我的Tiffany T1系列珠寶作音樂會主題，透過4人的獨特個性與才華，演繹系列的百搭時尚風格。是次音樂會還邀請音樂製作人Edward Chan（陳浩然）擔任音樂總監，4名歌手將互相演繹大家的歌曲大玩聯乘，相信到時定會擦出意想不到的音樂火花，為樂迷帶來一場熱血沸騰的體驗。