showcase：別具質感的秋冬系列 報紙記錄時尚一刻

不過,數月前Loewe舉行的2021秋冬系列發布,寄來一份以報紙形式設計而成的時裝展邀請函,至今還是愛不釋手,與慣於以手機閱讀文字相比,這實體印刷品別具質感,就如Loewe秋冬系列的設計,同樣令人反覆玩味。

Loewe以A show in the news為主題的2021秋冬系列,其邀請函使用了報紙形式(圖1)發出,並在頭版標題以全大寫印上THE LOEWE SHOW HAS BEEN CANCELLED,雖然手法甚為「標題黨」,但卻又真的起了吸睛作用。單看標題以為時裝騷取消,但原來真正的時裝騷改以報紙內頁刊出新一季的造型照,以巴黎一間叫Le Train Bleu的餐廳為拍攝場地,由攝影師Fumiko Imano拍攝,名模Freja Beha Erichsen演繹整個秋冬系列,效果當然屬世界級。報紙同時刊出著名暢銷小說家Danielle Steel的新作The Affair的摘要,令這份圖文兼備的報紙擁有真正的閱讀價值。Loewe棄網絡而取紙媒發布,為求系列得到廣泛宣傳效果,更在發布日當天於法國《費加羅報》(Le Figaro)和《世界報》(Le Monde)、西班牙《世界報》(El Mundo)、英國的《泰晤士報》(The Times)、美國的《紐約時報》(The New York Times)和日本的《朝日新聞》,附上這份「號外」,落足本錢,毫不手軟。

時尚就是關於一個時刻

Loewe創意總監Jonathan Anderson選擇以報紙形式展示最新系列,除了因疫症關係而把實體騷取消外,他更認為時尚就是關於一個時刻(a moment in time),於是把報紙作為記錄「現在」的一個載體。至於品牌的2021秋冬系列能否代表當下時尚的一刻?系列的輪廓可能比任何一季更抽象,Jonathan Anderson把線條形態及色彩盡情放大,突顯強烈的幾何美學筆觸,婀娜的曲線與筆直線條、尖角與弧形、動感與硬挺之間互相交錯,系列同時具備軍服、工人服和西裝的男裝剪裁造型,令整體呈現更強烈的起伏對比。大膽的印花和鮮艷搶眼的電光色亦是設計師的刻意安排,期望以顏色喚醒心情。襯墊絎縫、拼花、提花織賦予系列多變的質感,流穗及垂布塊則令造型動感十足。

Loewe秋冬系列 更抽象強烈

鞋履的焦點落在一雙由男裝loafers改裝而成的厚底短靴,因拼色設計而帶有錯視效果,高跟短靴的設計重心則位於中央的褶皮搭扣。手袋的焦點則有顏色鮮艷的XL Flamenco手提包、以色塊條子組合而成的Puzzle手袋、全新的Goya垂蓋手袋,以及重新面世的經典袋款Amazona,不過最具玩味的還是一個可作手鏈般佩戴,又是手袋的Bracelet pouch褶縐小羊皮包,設計前衛創新。

查詢:Loewe 2522 0996 (置地廣場店)

文:溫兆明

模特兒:Nam(Elite Asia)

化妝及髮型:Chris Lam

協力:明報印刷部

編輯:陳淑安

