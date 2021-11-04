showcase：別具質感的秋冬系列 報紙記錄時尚一刻

不過，數月前Loewe舉行的2021秋冬系列發布，寄來一份以報紙形式設計而成的時裝展邀請函，至今還是愛不釋手，與慣於以手機閱讀文字相比，這實體印刷品別具質感，就如Loewe秋冬系列的設計，同樣令人反覆玩味。

Loewe以A show in the news為主題的2021秋冬系列，其邀請函使用了報紙形式（圖1）發出，並在頭版標題以全大寫印上THE LOEWE SHOW HAS BEEN CANCELLED，雖然手法甚為「標題黨」，但卻又真的起了吸睛作用。單看標題以為時裝騷取消，但原來真正的時裝騷改以報紙內頁刊出新一季的造型照，以巴黎一間叫Le Train Bleu的餐廳為拍攝場地，由攝影師Fumiko Imano拍攝，名模Freja Beha Erichsen演繹整個秋冬系列，效果當然屬世界級。報紙同時刊出著名暢銷小說家Danielle Steel的新作The Affair的摘要，令這份圖文兼備的報紙擁有真正的閱讀價值。Loewe棄網絡而取紙媒發布，為求系列得到廣泛宣傳效果，更在發布日當天於法國《費加羅報》（Le Figaro）和《世界報》（Le Monde）、西班牙《世界報》（El Mundo）、英國的《泰晤士報》（The Times）、美國的《紐約時報》（The New York Times）和日本的《朝日新聞》，附上這份「號外」，落足本錢，毫不手軟。

時尚就是關於一個時刻

Loewe創意總監Jonathan Anderson選擇以報紙形式展示最新系列，除了因疫症關係而把實體騷取消外，他更認為時尚就是關於一個時刻（a moment in time），於是把報紙作為記錄「現在」的一個載體。至於品牌的2021秋冬系列能否代表當下時尚的一刻？系列的輪廓可能比任何一季更抽象，Jonathan Anderson把線條形態及色彩盡情放大，突顯強烈的幾何美學筆觸，婀娜的曲線與筆直線條、尖角與弧形、動感與硬挺之間互相交錯，系列同時具備軍服、工人服和西裝的男裝剪裁造型，令整體呈現更強烈的起伏對比。大膽的印花和鮮艷搶眼的電光色亦是設計師的刻意安排，期望以顏色喚醒心情。襯墊絎縫、拼花、提花織賦予系列多變的質感，流穗及垂布塊則令造型動感十足。

Loewe秋冬系列 更抽象強烈

鞋履的焦點落在一雙由男裝loafers改裝而成的厚底短靴，因拼色設計而帶有錯視效果，高跟短靴的設計重心則位於中央的褶皮搭扣。手袋的焦點則有顏色鮮艷的XL Flamenco手提包、以色塊條子組合而成的Puzzle手袋、全新的Goya垂蓋手袋，以及重新面世的經典袋款Amazona，不過最具玩味的還是一個可作手鏈般佩戴，又是手袋的Bracelet pouch褶縐小羊皮包，設計前衛創新。

查詢：Loewe 2522 0996 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Nam（Elite Asia）

化妝及髮型：Chris Lam

協力：明報印刷部

編輯：陳淑安

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