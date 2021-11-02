親子筆陣．幸福拼圖：分享的界線

網絡「分享」已成社會潮流

世界如此躍動，是因為「共享」提供龐大的商機。不過回頭細心一想，現今世代的確已經離不開「分享（sharing）」，甚至許多個人的生活與想法都可以與陌生人分享。回想上世紀90年代，「交換日記」只會在親密好友或情侶之間發生，但現在綜觀所有社交媒體及平台如facebook、Instagram、Twitter、YouTube等，大家都將自己生活的點點滴滴如大字報般公告於網上，而各式各類的創作及思想亦毫不吝嗇地游走於網絡之間，生活、資訊與思想上的交流亦因為此種分享而變得容易。所以，當「分享」已成為一種社會共識甚或至潮流，「分享的界線」亦隨之變得模糊，我們又應如何向子女解釋分享的定義？

回想孩子年幼之時，我們希望孩子學懂大方、不吝嗇、樂於助人等美好的品德，家長非常鼓勵孩子們互相分享零食、飲品、玩具等屬於他們的「資產」，當然有部分孩子非常樂意分享，見到受饋贈的朋友們滿心歡喜，自己既得到對方的道謝，亦能得到父母的讚賞，何樂而不為？而有些孩子只會行禮如儀，因為他們知道如不依從的話，自己肯定會有相應的後果；當然，有部分孩子更會激烈地表達自己對物品的擁有權，不依不捨，視乎家長有多強的意志要孩子屈服。

零用錢可分享？ 思考真正意義

然而，「被迫的分享」究竟是否分享？在他未明白分享的意義之前，分享的行為對孩子在認知及價值觀上造成怎樣的結果，我認為家長務必要與孩子溝通討論，讓孩子對這個課題有正向的理解。當孩子漸漸長大，分享的考慮與層次又再提升，除了要考慮意義與滿足感以外，還要把個人需要與能力納入思考範圍：零食可以分享，文具可以分享，玩具可以分享，那麼零用錢可以分享嗎？分享零用錢對自己與朋友有什麼影響？

所以，當「分享」變為「共享經濟」，當分享變成有金錢利益，當純粹的美德變成一盤生意之前，請讓孩子了解分享的精神與可貴吧。

註1：topics.cnyes.com/sharing

註2：bit.ly/3bfBRAC

文：王君偉（香港家庭福利會 認可理財社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第370期]