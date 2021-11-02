上一課：迷你女團跳K-pop拍MV

文︰顏燕雯

10年8年前，學跳舞的小朋友大都會選擇芭蕾舞或爵士舞等「考試班」，但近年兒童習舞風氣已有所轉變，10個學跳舞的小朋友中，便有過半數會告訴你他們跳的是K-pop。K-pop可以說是街舞的一種，沒有「考試班」，沒有「皇家證書」，可是仍然大受小朋友和家長歡迎，除了因為受到韓國偶像熱潮的影響，其舞蹈風格較多元化，較易上手，亦是原因，小朋友即使看着偶像MV都可以模仿得似模似樣。有跳舞學校更以韓國男女團的K-pop歌曲為學習主題，並特設「MV班」，讓小朋友有機會面對鏡頭，化身小明星大顯舞技。

穿上訂製服飾 鏡頭前表演

Prodance舉辦的兒童及青少年K-pop課程適合4至18歲，課程劃分非常仔細，首先按年齡大小分成4個組別；其次鼓勵家長先讓小朋友試堂，若小朋友喜歡的話，便可參加每期5堂的常規班。6歲以上的班級都會按小朋友程度分Level 0（初級班）和Level 1（中級班）兩個級別，而每期都以一首K-pop女團或男團的歌曲作學習主題，不論男女都可按自己興趣選擇歌曲，而導師會因應學生能力教授簡化版或歌曲MV原版舞蹈動作。完成常規班、經過導師評估後更可以銜接MV拍攝班，讓學生不止學成舞步，更可拍成MV作品，穿上專為該歌曲而訂製的服飾在鏡頭前表演。

加入燈效 專為製作MV而設

中心創辦人之一Wall Chan（翔老師）擁有10多年跳舞經驗，在疫情前他與朋友主要做商演、排舞、製作等工作，無奈疫情下許多娛樂行業都幾乎暫停運作，那時候剛巧有朋友問他們可否製作一些網上跳舞的教學影片，於是去年開始組織團隊作網上教學，到疫情稍緩便開辦實體課程。說到MV班的概念，由於其團隊對燈光、拍攝、製作等有一定認識，便想把這種K-pop文化帶入課堂之中，「近年韓國娛樂事業已經發展得非常成熟，很多人都喜歡K-pop，也有人自資去拍K-pop Cover（模仿K-pop團體的舞蹈），不止大人，連小朋友也喜歡。我們的課室加入了燈效，是專為MV製作而設，並會為每首歌設計適合的服飾，化妝和髮型有時候讓家長自由發揮」。

不少小朋友和家長對於拍MV都感到非常興奮，如3名學生Charlene、Arie和Kellee都已經拍過幾次MV。9歲的Kellee表示很開心見到自己在MV出現，會分享給親友及同學仔欣賞。而Arie的媽媽則認為拍MV能夠給女兒留一個紀念，「平日她也會聽K-pop，來這裏試堂後她表示很喜歡，每次都會見她為了MV拍攝在家中不停練習，感受到她的熱愛，我也會把成品看完一遍又一遍呢」！

■INFO

Prodance兒童/青少年KPOP舞蹈班

對象：4至6歲、6至9歲、9至12歲、12至18歲

收費：單堂體驗堂$160；常規班 $1180/5堂（每堂55分鐘）；

經評估後可銜接MV拍攝班（另外收費）

地址：新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心2102室

查詢：9848 0752

報名：體驗堂 bit.ly/3vpnQK2

常規班 bit.ly/3AKRudC

[Happy PaMa 教得樂 第370期]