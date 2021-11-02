打好「筋肌」：4招練上肢、核心肌 減受傷風險

註冊物理治療師藍芳（Ida）說，空中瑜伽動作依靠吊牀承托整個人的重量，大部分瑜伽動作都是雙腳離地，最大問題在於難控制。「因為只有2個支點，如果你的核心肌肉力量不強，繩子就會左搖右晃，增加受傷風險。」雖說空中瑜伽也能鍛煉肌肉力量，但Ida建議，零運動基礎的人，應先增加肌力才開始學習。

不懂掌控力度 可勒至「周身瘀」

此外，空中瑜伽需要緊勒身體不同部位，新手不懂如何掌控力度，一不小心就會勒到「周身瘀」，甚至傷及手腕與肩膀韌帶。「女性骨架比較小，通常也沒有健身習慣，肌肉力量不足。加上手腕本來就沒什麼肌肉，一旦扭傷，短則2星期，長則2個月才能復元。」Ida續稱，一些動作雖不是用手腕做支點，但吊牀在空中不停晃動，仍有扭傷風險。「通常白領坐得多，腰部本來很繃緊，但一些動作會弓背反腰，令腰部承受更多壓力，拉傷脊椎關節。」Ida說，有些人的柔軟度不足，突然大幅度拉筋、過度拉伸，反而會更易受傷。

脊椎曾有傷患 宜先諮詢醫生

那有什麼人不適合做空中瑜伽？Ida說，空中瑜伽有不少上下倒轉的動作，有傷患的人要特別小心。「特別是腰椎受傷、椎間盤神經突出、肩膀韌帶受傷的人，必須完全康復，並有一定肌肉力量才可做空中瑜伽。」Ida指出，若脊椎曾有傷患，每次做倒轉花式不能超過30秒，並最好在開始練習瑜伽前諮詢醫生意見。

「拉筋可以做，但要有先後次序。首先你要有足夠的肌力保護韌帶再伸展，這樣拉筋會安全很多。」女性肌力不足，拉筋時沒有肌肉作緩衝，拉傷韌帶「手尾長」。因此Ida建議新手應從在地面做的傳統哈達瑜伽開始，或在家練習4組有效訓練核心肌肉與上肢力量的運動（見圖），打好肌力基礎。