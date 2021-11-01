屈指握拳卡住痛 10招鬆開彈弓指

扳機指令手指又「彈」又「卡」又痛，10組運動可幫你紓緩。

扳機指（trigger finger），俗稱彈弓指，醫學名稱是「手指屈肌腱狹窄性肌腱鞘炎」（stenosing tenosynovitis of the flexor tendons）。通常是由於包覆在手指肌腱外圍的腱鞘第一環狀帶（A1 pulley）狹窄所造成，令手指活動時痛楚，最常發生在拇指。症狀較嚴重患者，屈肌腱會形成結節，令手指活動時卡在環狀帶中，以致手指無法伸直，形成類似扣扳機的情况。

避免長期重複動作、拿重物

扳機指成因大多由於手指長期重複動作或不當使用，以致肌腱和腱鞘過度摩擦導致發炎及狹窄。患者手指與手掌交界處第一個環狀帶有壓痛點，甚或出現突起結節；手指屈伸時有卡住感覺，並且疼痛。多於早上或疲勞工作後，感到手指活動遲緩、掌指關節痠痛。

治療方面，經醫生診斷後，若有需要會處方止痛藥、非類固醇消炎藥等紓緩症狀，局部注射類固醇亦是有效的治療方案；再配合物理治療。

‧急性期（有紅、腫、熱、劇痛）

1. 盡量減少手指活動

2. 冰敷患處，每次15分鐘，如有需要每天可以做3次

3. 手腕及手指有適量鬆弛及伸展運動，紓緩繃緊肌腱

4. 以不同電療方法紓緩不適及炎症

‧慢性期（沒有明顯發炎徵狀，但有輕至中等程度疼痛及屈伸問題）

1. 熱敷或浸溫水，每次15分鐘，如有需要每天可做3次

2. 適量伸展運動及強化肌力運動

3. 深層按摩患處

4. 使用合適的輔助工具

5. 保持正確姿勢

6. 物理治療師可利用不同電療方法，如衝擊波，以促進受傷肌腱復元

病情較嚴重者，醫生會考慮用手術治療。手術是把卡住結節的軟組織鬆開，改善手指活動情况。手術後，醫生有需要時亦會轉介物理治療，協助患者恢復正常功能。

文、圖：林寶（香港物理治療學會手部復康專研組、註冊物理治療師）

編輯：蔡曉彤

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