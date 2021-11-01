癌症新症增加 死亡率減 與癌共存新常態

因為新藥或新療法推陳出新，加上成像技術不斷改進，令診斷和治療更加精準到位，與癌共存的病人愈來愈多。不過，治療選擇多了，治療時間長了，醫藥費亦隨之而增加，加上個別療程收費高昂，未必人人可以負擔。

「我在腫瘤科工作已超過四分之一世紀，見證癌症治療上的改進非常大。」中大醫學院臨牀腫瘤學專業應用副教授、中大醫院臨牀腫瘤科專科醫生唐美思分享說，「以肺癌為例，以往病人確診之後，基本上沒有什麼可做，既沒有合適化療藥物，電療成效亦不大，又或者根本沒有效用。當時的病人確診患癌後，醫生會說，你只剩下3個月命；今時今日就非常不同了，一旦確診肺癌，即使已屆第四期，經過治療，病人壽命都可維持幾年或以上，比比皆是。根據我個人經驗，10年以上也有」。如此巨大轉變，與癌症治療在各方面的突破有莫大關係。「藥物方面，化療藥物多了很多選擇，還有其後出現的標靶治療和免疫治療藥物；除此之外，電療技術亦進步了很多。這些新藥物和新技術，每種都各自可以幫助病人延長壽命，加起來就變得有很大幫助。」

根據香港癌症資料統計中心數據，2019年本港癌症新增個案達35,082宗。相比起2009年的25,977宗，升幅達35%。至於死亡率，雖然癌症仍然是頭號殺手，但整體而言，兩性的「年齡標準化死亡率」都呈下降趨勢（註：年齡標準化比率（ASR）是一個健康統計指標，主要在消除人口年齡結構差異的影響後，才比較不同地區或同地區不同時間的發生率。）

支援藥物進步 減化療副作用

不止香港有此趨勢，唐美思參考美國數字，比起30年前，現今大部分種類的癌症，病人的5年存活率都提升不少。她相信跟治療進步有莫大關係。「例如化療，雖然近10年來並沒有推出很多新藥，不過相關支援藥物就進步了不少，例如止嘔藥、提升白血球針藥等，都令化療副作用大減，也減低化療併發症。病人做化療時較為舒適，醫生治療方案亦能更進取。電療技術上的改進，例如由二維改進到三維，輻射劑量以至分佈都更精準，減少損害周邊健康組織；此外，成像技術的進步，有助醫生更精準地診斷和為癌症分期。這些都有助醫生制訂更適切的治療方案。」

事實上，癌症由當年被稱為絕症，演變成今天個別患者可「與癌共存」。臨牀腫瘤科專科醫生蔡添成指出：「隨着基因檢測科技的進步，加上標靶藥物和免疫治療的出現，不但延長癌症病人的壽命，同時提升他們的生活質素。以晚期肺癌為例，以往未有癌細胞基因檢測時，一旦確診為肺癌，只能靠化療減慢惡化；但現在由於可以檢測癌細胞基因，可透過針對性的標靶藥物治療或免疫治療作為第一線治療，以至輔助治療（adjuvant therapy），即完成抗癌療程，癌細胞已受控，仍繼續採用免疫療法以減低復發風險。」

近年腫瘤科最熱門課題是免疫治療。正常情况下，當免疫細胞遇上不健康的細胞，會自動將之消滅，但癌細胞卻會用不同方法避開被免疫系統破壞，包括改變基因，使其不容易被免疫系統識破。透過免疫治療藥物，可增強免疫系統功能，促使免疫系統重新辨認癌細胞。

基因檢測 尋致癌「司機」

不過，免疫治療藥物並非適用於所有病人，必須檢測癌細胞的基因。蔡添成解釋：「癌細胞基因檢測目的，不單要找出有無基因突變，同時亦要找出該基因突變會否刺激腫瘤生長，即腫瘤的生長是否因為這個基因突變而引致。我們有一個比喻，基因突變就好像你在一部車上，它是司機還是乘客？要打就打個司機，不是打乘客，因為打倒乘客，車仍然會行駛，我們要找的是driver mutation。換言之，即使你找出很多基因突變，如果它們並不是控制腫瘤生長的話，找到甚至消滅它們也沒有作用。」

就好像用於肺癌的免疫治療，要先測試癌細胞的免疫檢查點PD-L1的水平（表達力），若高於某個水平（例如50%），就會作為第一線治療，讓病人未開始接受其他治療前，先接受免疫治療，透過免疫檢查點抑制劑，令免疫系統恢復對癌細胞的攻擊力。

每月藥費$8000至數萬不等

問題來了，新的基因檢測、藥物和技術，不少收費都屬「天價」。以肺癌標靶藥為例，每月費用由$8000至$80,000不等，免疫治療單一藥物一般每月由$40,000至$80,000，混合治療可能更高。換言之，1年藥費隨時過百萬元，即使有危疾保險也未必可以長期應付。不過醫生強調每人治療藥物組合和劑量均有不同，治療費用不能一概而論。

這些新一代抗癌藥，大都沒有納入醫管局藥物名冊，病人必須自費。若無法負擔，便唯有轉而採用其他治療，病人「賣車賣樓」治癌也時有所聞。早前，港隊沙排運動員劉梓浩更發起衆籌，籌得約200多萬元來支付一種新的免疫治療（CAR-T），白血病已逐漸康復。唐美思則表示：「以往，癌症病人若需要某些藥物，例如標靶藥物，若醫管局沒有提供，病人只能到私家醫院接受治療。但現今，病人能夠自費買藥，而在公立醫院接受治療，個別人士亦可獲得資助。相對而言，病人的選擇已較以往為多。」

非牟利機構提供藥物資助

蔡添成認為：「公立醫院其實已經為病人提供很多抗癌藥物，我不會說癌症病人『無錢就無藥醫』，只可以說，若病人負擔到的話，會多一些選擇。」現時本港有多個非牟利機構為合資格病人提供藥物資助，包括撒馬利亞基金、關愛基金、聖雅各福群會惠澤社區藥房、香港乳癌基金會和癌症資訊網慈善基金等。

文：葉凱欣

編輯：王翠麗

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