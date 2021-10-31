社會實驗：和街坊改造天水圍公園 讓它成為居民散心的後花園

背景

項目：用不同媒介和社區參與工作坊探索天水圍公園，然後在明年1月舉辦為期三星期的公園節

目的：重塑屬於大家的後花園

人物：社區組織天拉吧、藝術家、街坊、公眾

新市鎮公園大 但多管理

陳憬樟（小宇）是「YWCA天拉吧-天水圍故事館」館長，解釋最初從設計師山崎亮的《社區設計》獲啟發。書中以迪士尼樂園的演員為例，指他們能令遊客投入參與，而平時公園內的街坊，也可帶來相近效果。小宇便聯想到自己經常蹓躂的天水圍公園，裏面有表演遙控船的中年男人、走進草叢專注做運動的晨運客、拍攝傘樹雀鳥的發燒友、跟街坊打牙骱的保安姐姐、在「弧形休憩亭」打羽毛球的居民：「每個公園使用者都帶你進入和認識這裏。」公園的中軸線沿水景設施伸延，是居民出入往來的「主幹道」，元宵綵燈會和中秋節的燈飾曾在此懸掛，沿路有一排雕塑作品。兩旁設有太極場、人工湖、網球場、足球場，乃至滑板場、門球場、模型車場、模型船區，佔地14.86公頃，為元朗區公園之最，比九龍公園還要大，「有的專程由外區來玩船，船友彼此認識。也有大埔人帶小朋友來玩，說這邊較好行」。

副館長鄭艷（Amy）觀察到新市鎮公園的面積較大，故除了基本的配套，設施也較其他公園多元。曾在灣仔工作的小宇亦認同：「舊區的公園好細塊，或者就在車路旁邊，這裏有好多位置，連湖邊都可供大家創意使用。」天水圍的公共空間通達方便，不像市區那些公共休憩空間般重門深鎖，甚至隱藏豪宅之間。但新市鎮也有其弊處，「很多空間都被管理，不同舊區，我跟店主談好就可以塗一道閘或一面牆，是人對人（human to human）。這裏就要跟部門交涉，要有個團體才有效果」。天水圍公園本由發展商興建，完工後交由政府管理，從地圖可見，公園四面連接不同設施，銀座商場的玻璃大門外，竟然一片綠意盎然。「屋苑連接着公園來興建，所以像後花園。但我們有沒有機會打理這個花園呢？除了職員以外，我們都可以去佈置我們的後花園。」據他觀察，香港的公園翻新及節慶活動都由團體或官方主辦，從沒有這種讓居民參與其中、在公園實現構想的機會。

收錄公園聲音 譜出天水圍之歌

其中一項社區參與工作坊是為公園設計家俬，參加者先到公園考察和訪問用家，見到休憩亭設計不一，有的中央放了巨型盆栽，旁邊的座位呈直角排列，Amy說：「擺法好奇怪，不是讓人交流。」有小朋友反映想要大鞦韆，Amy才知公園只有年幼小童玩的兜型鞦韆。在與康文署接洽場地之初，他們已留意到公園有不少閒置電話亭，部分的電話已拆去，便覺得這些現成設施正好用來展示作品，於是就選定5至8個涼亭、電話亭及休憩亭為主要展覽場地。各個工作坊進度不一，早前音樂創作的參加者到公園收音，收集踩草地、掃帚掃地，甚至蜈蚣爬行的聲音，雖然並非統統成功，但之後會嘗試混音，最終希望編製出一首關於天水圍的歌曲。今個星期，另一組人會按照設計圖，用紙皮製作公園家俬的模型，實地擺放。還有即將開展的故事寫作、社區劇場工作坊，一切尚是未知數，交由藝術家和參加者摸索，小宇說：「本身我做社工的，我們這一行好想快點知道件事怎樣發展，但藝術家和創作是不知道結果的，要信任大家。」

無用電話亭 獨奏看書「一人之境」

Amy本身也是居民，以前公園在她眼中只是去銀座廣場才途經的路線。她在設計思考（design thinking）活動中訪問了區內的年輕人，不少人認為區內缺乏聚腳和野餐的空間，「就聯想到既然大家都喜歡到西九野餐，其實這邊都有好多草地，過來坐就可以了！」於是，她與同事策劃了「如何使用公園」系列，專門實現一些無聊狂想，鼓勵大家善用閒置空間，例如在草地體會野餐樂趣：「既然都要去食嘢，不如食得有品味小小，提升到件事好好玩咁。」那些空蕩蕩的電話亭，因剛好容得下一個人，就變成了「一人之境」，用來練習樂器，甚至鋪下地氈，坐下來看《二十億光年的孤獨》，自成一角，保證沒人打擾。有次想一試「困住氣球」的滋味，他們便構思出「巴倫亭」（The stop of balloon），把繽紛的氣球堆在色調沉悶的電話亭中，設法不讓它們飄出來，隨後把氣球贈予路過的小朋友。接下來，Amy打算拿一盤棋在公園游走，邀請遊人對弈；利用公園地理環境，用紙杯傳聲筒與另一頭講秘密。這些實驗令Amy和同事都樂在其中，也跨越無形的規限：「最深刻的是……真的沒人理會我們！例如演奏時多了人來看，但就沒有人過來問。只要你肯去用這個空間，可能就可以（用到），只是你能不能跨過自己。」小宇也認同「無乜人理」是這個公園的互動關係（dynamics），大家都不會去干涉別人，「只要你去試就可以。個電話亭擺喺度咁耐無人試」。這次他們擔當地區中介角色，希望鼓勵其他地區團體勇敢踏出一步，與管理部門交涉，然後把主導權交到街坊手上。

紗織佈置 助街坊觀察公園

休憩亭紗織佈置工作坊由藝術家由美帶領，她說人們通常從實用角度看待織物，或者拿回家欣賞收藏，但這次的作品不在室內或機構展出，而是放到社區之中，與居民互動，令她倍覺期待。工作坊開始前，她曾與一眾藝術家隨小宇到公園逛一圈，才發現自己經常來天水圍，卻不察覺有這樣「耐坐」的地方，「我坐下來，最喜歡是從樹葉看到風的狀態。於是就想怎樣令人們坐下來慢慢看，不會看一眼、見到是作品就走呢？」她為參加者準備了較易編織的竹圈，以及切合公園環境的大地色及花草顏色棉線，「引導他們明白這次不是裝飾品、聖誕波。要跟環境融和」。二人指這類社區參與藝術很易各走極端，變成由社工或藝術家決定，而藝術家與機構的合作有時像交功課般，要預先定好成品數量、展出地點、展示方式，這次卻沒有預設，隨參加者節奏而定，一切到佈展時才揭曉。

早前他們到公園試掛作品後，今天又增減修改，更不時把作品擺到活動室窗前，看看與樹木是否搭配，為作品多添一點啡色、綠色。小宇說參加者和藝術家都不用擔心湊腳、跑數，「這裏可以慢慢看個成品，讓參加者思考」。

驟眼看，這些繫着流蘇的竹圈就似捕夢網，由美解釋捕夢網有一定線條規律和編法，而紗織（即紗歐麗）自由得多，沒有對錯，編法時鬆時緊，隨心情變化，「它的四個理念分別是，不用機器、抱有小朋友般的好奇心、勇於嘗試和挑戰自己、共同學習」。在工作坊中，她不會提供示範作品，也不自稱老師，指導各人注入自己的風格，同時參與彼此的作品。這種精神也可放到公園使用之中，「這邊耍太極，那邊唱歌，如果不是有意霸佔這個地方，大家便好融和，各自各精彩」。她相信這些工作坊只是開端，最終會透過參加者，把藝術化成生活理念，植根社區。

街坊的後花園發現

工作坊不限年齡，並讓男女老幼和傷健共同參與，也歡迎區外人。有街坊早上買完菜就來參加，也有上畢工作坊就去上班的年輕人、上兼職的家庭主婦，也吸引到一群較文靜的朋友。Amy難忘有個行動不便的參加者，他說自己走一步所花的力氣等於正常人走十步，但依然堅持一起走遍公園收音。

公園唔止路過，也可駐足欣賞

阿歡（20年街坊）：

公園印象：初時搬來天水圍時覺得這邊空氣清新，居民不多，公園主要用作出入。近年子女長大，多了時間在公園散步，覺得鳥語花香，但同時，整個天水圍蓋了更多高樓，變得更密集。

發現：她以往參加過紗織工作坊，喜歡它的編法靈活即興。她通常會選喜愛的鮮艷顏色，像這次便織出了橙黃色「公仔麵」。早前她與一眾參加者到公園試掛作品，想不到「作品在課室和掛在外面是兩回事」。於是又調整了整體用色，希望配合環境。在公園掛起自己的作品時，引得旁人好奇，她感到格外興奮，「住咁多年都無乜人喺嗰度掛嘢。」

借作品與居民傾偈

Selina（20年街坊）：

公園印象：小時候就搬到天水圍，但好少留在區內，因朋友通常在市區，這區以前的發展和規劃較少，吸引他們到訪天水圍的誘因不大。「以前用的是區內的設施、配套為主。」令她最深刻的是從前設於公園內的自修室。

發現：過往她覺得藝術創作的門檻較高，這次她把作品放在公園，自覺與社區多了連繫，「多了一樣我會記得天水圍的事情」。另外，她說首次與區內居民傾談和建立連繫，「在組內閒話家常，這件事好街坊，咁多年都未試過」。她本來以為紗織要好工整對稱，後來發現隨機或自然的線條，與公園的互動更強烈。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供、梁雅婷

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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