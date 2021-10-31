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2021年10月31日星期日
星期日生活
周日話題：白鴿飛走 中央有否誤判形勢？
住納米樓神遊元宇宙
我們離元宇宙Big Bang有幾近？——專訪科學家許彬
周日話題：認真諗，元宇宙實際點樣砌？
我地想：當細成為一個住屋問題 空間標準又豈止一個數字？
阿貓阿狗：#121 發啷厲
誰人日記：老人三寶
周日話題：能源震撼下的氣候談判
豐饒海：幻變塘水
圖文城市
同場加映：聆聽他人，並注視他們說話時的狀態
在大學教植物學：冬青話承傳（一）
流城對睹：結婚
對號入座：《無止無終》一個時代的安魂曲
自吹自擂：《最後絕鬥》洗腦羅生門
家明雜感：《安妮特》兵行險着的歌舞片
影片簡評
咩世界：第214期 ／Halloween
星期日文學‧潘惠森：戲劇的行動與語言的含金量
{鬼故達人}潘啟聰 出書分析鬼故點寫先得人驚
家常便飯：鮮蝦變身印尼蝦片 炸得酥脆秘密在……
估餐飽：零廢棄廚房 變廚餘為寶
ways of seeing：香港國際攝影節第十年 開放影像的定義
社會實驗：和街坊改造天水圍公園 讓它成為居民散心的後花園
未來城市：「如果學校有公投……」 細聽少年的聲音
在大學教植物學：冬青話承傳（一）
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【明報專訊】我毫不猶豫，一口應承，接受崇基學院校史考察團的邀請，回校園給團員介紹胡秀英老師，我猜想哪算是我的份內事。但當收到演講題目時，我禁不住猶豫起來，甚至有點無力感。
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