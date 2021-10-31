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星期日生活

在大學教植物學：冬青話承傳（一）

【明報專訊】我毫不猶豫，一口應承，接受崇基學院校史考察團的邀請，回校園給團員介紹胡秀英老師，我猜想哪算是我的份內事。但當收到演講題目時，我禁不住猶豫起來，甚至有點無力感。

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