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星期日生活

誰人日記：老人三寶

【明報專訊】在看門診、安排出院的時候，我每一次見到長達30隻藥的藥單都會很不安樂，務必將其斬半才會有一種排出宿便的暢快，但每次只要接觸到「老人三寶」，通常都會不幸鎩羽而歸。

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