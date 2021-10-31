周日話題：認真諗，元宇宙實際點樣砌？

如果很難想像，想想遊戲情景就明白，即使是簡單賽車遊戲，玩家都可以選擇不同形象，可以戴帽、有鬍鬚，也可化身成為動物甚至物件。在打機領域，其實可窺見科技發展，或許比我們所想的去得更遠。元宇宙裏Avatar是真人的代表，如果追求樣貌甚至做事風格都與自己有咁似得咁似，科技做到多少？

八大技術支柱 絆腳石有大有小

人工智能的學習能力就很幫得上忙，如賽車遊戲Forza Motorsport中有Drivatars，會以人工智能掌握玩家的「駕駛」數據，Drivatars根據這些資料就能擁有與玩家相似的風格，在玩家「掛機」時可以代玩。論文提出建立元宇宙所需的技術有八大支柱：網絡、邊緣/雲端運算、人工智能、電腦視覺、區塊鏈、機械人/物聯網、用家互動、延展實境，元宇宙追求現實世界與虛擬世界無縫結合，其實要求十分高，許彬認為我們離科技上的Big Bang不遠，不過各種技術面前的絆腳石有大有小，他舉例說：「AR（擴增實境）眼鏡的絆腳石比VR（虛擬實境）大些，因為用家可在家戴VR眼鏡，一直插電，就不會有電的問題，但AR要戴住眼鏡周街行，電池可能好快用完，而且顯示器的質素也要高，如遮住用家視野遇上意外，或只是投射影像做得不好，就令用家看得不舒服，唔會鍾意。」這也是facebook（現名Meta）大搞Metaverse不被看好的原因之一，有評論認為AR眼鏡發展多年都不見普及，可見目標用家根本不是Mark Zuckerberg所想的，對AR甚至元宇宙那麼趨之若鶩。

上網夠不夠快和順暢都是關鍵，例如延遲（latency）是發展AR需要克服的挑戰，假設戴上眼鏡，裝置會識認周邊環境再給予資訊，「打開相機、讓它辨認、取得數據，再顯示出來，都需要時間，如要處理1秒鐘30格畫面的影片，用光速傳送都有延遲，延遲就會影響用家體驗」，所以邊緣（edge）/雲端運算的發展是要探討的方向之一，「雲端是數據放在很遠的數據中心入面，中心有幾十萬部機，計算能力好強，但如最近的數據中心在台灣，對我就會產生距離。如果伺服器佈置得愈近，延遲就愈少，而edge就是將運算過程放回我身處的環境中，例如放在科大的伺服器，便可更快」。另外電腦視覺（computer vision），即如人臉及物件識別，發展亦已頗為成熟。「在用家互動方面反而難一點，如人與裝置的溝通，怎樣輸入內容呢？我們現在可用鍵盤，VR眼鏡又怎麼做到？又如觸覺的發展，摸虛擬物件的感覺如何像真？這些方面都仍待發展。」

虛擬世界分身 現實未必存在？

許彬團隊提出元宇宙成長有三步，首先是Digital Twins，「就是一個人有他在數碼世界的分身，不止人，物件、機構都可以，但不是一對一完整地複製，而是在虛擬世界需要的才有分身」，然後是Digital Natives，「一個分身（twin）是對應一個現實世界的人或物件，而native未必在現實世界存在，可以純粹是活在數碼世界，就像Matrix的Agent Smith，如facebook創造出一個虛擬的地方，明顯是它的工程師所製造的，但AI能否自行創造一個世界？」記者舉例再問，是否就如遊戲中的電腦角色，有一天會自行決定在虛擬世界建設一個城市？他同意，「就是指他們可脫離現實世界，生存在虛擬世界」。記者又問，那麼我跟你都注定不會是Digital Natives了？因為我們在現實中就是存在的。「我們都可以呀，你死了之後，你的Avatar都可以存在於那個世界。」說到這裏，我們突然進入哲學討論，「咁……呢個咪唔係我囉？」「你的靈魂不滅嘛，哈哈，你死了之後，Avatar會繼續在那個世界生活，有你的資料、認識你的朋友，會繼續與你未死的朋友繼續玩，創造屬於Avatar的記憶。」

是恐怖還是浪漫，見仁見智，不過嶄新的世界確實不是人人都會自然張手擁抱，許彬團隊就元宇宙的運行還提出六個重要範疇，其中一個就是社會的接受程度，包括對網絡罪案的顧慮、用家之間的公平性等，又問教授，人死了仍存在，元宇宙人口豈不一直暴增？但回心一想這個宇宙又似乎沒有擠迫的土地問題，他倒認為不一定，「如果你建立了一個世界是沒有人去的，也沒用，可能人們寧願迫在人多的地方，才做到生意」。另外五個範疇，包括Avatar（身分、誕生及死亡等）、內容創建（版權、審查等）、虛擬經濟、安全及私隱，和信任及責任，「如果你跟我用一模一樣的Avatar，你的Avatar做了一些非法的事，那我可能會被冤枉」，他設想區塊鏈技術就派得上用場，「即使Avatar樣子相同，Digital Signature（電子簽章）能認得出不是我，也就不會由我負責」。

許彬說，關於元宇宙的數十頁論文，9個作者只花個多月寫成，因為裏面都是他們涉獵過的研究方向，隨手可舉不少實例。當科技已走得很遠，如果上次網絡世界Big Bang，我們糊裏糊塗地見證了電腦、網絡的誕生，再到社交平台出現，而出問題時才思考當中的運行法則、補救方法，今次我們會否可以學精，在科技企業搞大動作之際，先一步認識元宇宙，想好我們想要一個怎樣的世界，做好準備才踏進去？

資料來源：All One Needs to Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, Virtual Ecosystem, and Research Agenda，

作者為許彬教授研究團隊，包括李力恒、Tristan Braud、周鵬遠、王霖、許殿磊、林子鈞、Abhishek Kumar、Carlos Bermejo Fernandez

文˙曾曉玲

編輯•林曉慧

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