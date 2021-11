周日話題：認真諗，元宇宙實際點樣砌？

【明報專訊】"On the Internet, nobody knows you're a dog." 1993年《紐約客》一幅漫畫中,電腦前坐着一隻小狗在敲鍵盤,在網絡世界不見真人,就算用家是狗都沒有人知。在科大計算媒體與藝術教授許彬與研究團隊所撰關於元宇宙的文章All One Needs to Know about Metaverse最後,放了一張貓的圖片:在元宇宙,你可以做一隻貓。