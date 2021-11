我們離元宇宙Big Bang有幾近？——專訪科學家許彬

【明報專訊】什麼是「元宇宙」(Metaverse)?在facebook宣布改名為Meta全情投入元宇宙的一刻,這忽然成為人人談論的一個熱門問題,香港科技大學計算媒體與藝術教授、芬蘭赫爾辛基大學NOKIA數據科學講座教授許彬就似預知一般,早一個月已集合研究各個領域的學生,寫出All One Needs to Know about Metaverse的學術文章,盤點這些年來的網絡發明與技術,並估計:「元宇宙看似仍是遙遠未來,但在延展實境(Extended Reality)、5G、人工智能等科技湧現之下,已離我們的網絡世界出現數碼宇宙大爆炸不遠了。」