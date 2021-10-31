周日話題：白鴿飛走 中央有否誤判形勢？

先從今年2月一篇由高敬德撰寫的文章開始。此文應是中央鋪排香港新選舉制度之始，即「由亂入治」之濫觴。高敬德於今年2月掀起所謂「去反共化」的鬥爭，指涉政治、法律及教育，直言不讓「反對一黨專政」之說再在港出現。同月，夏寶龍重塑「愛國者治港」之內涵，提出「絕不搞清一色」，讓外界有應否讓泛民、特別是民主黨參選之議。

至3月及4月，盧文端連發3篇文章，語氣堅定，議及泛民／民主黨肯定會參選，綜述，原因有三。其一，泛民若不參選，存在價值成疑；其二，泛民無議員薪津，將失基本收入來源；其三，將有新泛民取而代之，曰狄志遠，曰湯家驊。及5至7月，情况有變。香港繼續有針對國安案件的大搜捕及大審判，民主黨元老庶幾為階下囚。至7月中，美國發出香港營商風險的報告並制裁中聯辦7名副主任；此為中央外交及對港政策上投下深水炸彈。中央隨即祭出《反制裁法》，制裁美方及西方組織作反制，對港方面，更加大「三解散」力度——向教協、支聯會及職工盟施壓。

中美外交對峙降溫 北京對港卻更高壓

與此同時，7月底美方副國務卿舍曼訪華，表面上無功而還，後來方知，原來會議上，中美同意就釋放孟晚舟之事作外交努力。中方更在8月的人大常委會，忽然抽起《反制裁法》在港實施之議程，似為中美局勢釋出善意及降溫。但在外交降溫之同時，中央對港卻更為高壓。8月，盧文端撰文警告民主黨不能以攬炒方式與中央對抗，更指稱民主黨不能以參選立法會作為向中央「要價」的籌碼！

至9月，民主黨大會期近，盧文端文章更進一步施壓，直指若其不讓黨員參選等同挑戰新選舉制度，可能觸犯《國安法》，更指其內部出現了「罷選派」與「求生派」的鬥爭。及後，盧氏再撰文，直指有人發起的所謂「罷選」行為，只為引起中央的反感，其後其接受《明報》訪問時，更指罷選或被視為「對抗基本法」。另邊廂，中央公布美國「干預香港事務事實清單」。9月26日，民主黨大會完結，讓有意參選之黨員報名。同月29日，民主黨公布參選方案。不要忘記，同樣在9月，有兩批區議員宣誓，盛傳有意參選的民主黨區議員，悉數被DQ。

10月，沉默了10天的盧氏終於開腔，指民主黨不參選的原因，在於雙不滿：不滿新選舉制度，以及民主黨有成員在囚，並指民主黨獲提名「入閘」可能性幾近消失。至同月11日，民主黨成員韓東方宣布黨內提名不足，無法參選。民主黨參選一事暫告落幕。

不為錢參選 躊躇非向京討價

盧氏多篇文章，結合時局變化，可以分析當初中央如何藉「完善」選舉制度逼民主黨轉型參選，以建構港式共產黨領導下多黨合作制的策略：其一，以「硬功」逼民主黨改變其「抗共」立場，例如以重拳拘捕民主黨元老，震散其領導層；其二，以「軟功」，即提出「不搞清一色」的論述，分化民主黨，孤立其內部民主黨主流派的支持者，令黨內出現分裂。

此策略一開始相當奏效，令民主黨出現極為嚴重的分歧，更迫使民主黨要將參選一事放在9月處理以緩解黨內矛盾，但最終為何無法令民主黨按其意願走向參選之路呢？從盧氏文章之軌迹可見：

其一，中央有關系統，似有「誤判」之虞，以為民主派／民主黨會因為要社會影響力及要錢，就要參選，忽略很多民主派人士及其支持者參選不止是為功利，背後有其理想之初心，即民主發展也。其二，其「軟功」本可大力發酵，卻因美國「適時」以制裁介入香港事務，迫使有關官員必須強硬回應美國，唯有發出更強大的火力，以「三解散」及DQ區議員作回應，反制美國，令民主黨內「主選派」聲浪大減，無法形成黨內主流。其三，8月底9月初的關鍵時刻，有關人士仍認為民主黨在參選議題上，是要向中央叫價，即是扭「草裙舞」，甚至以違反國安法及對抗基本法相脅。這當中有沒有「誤判」形勢呢？為何有關人士當時會認為民主黨在「叫價」呢？而且又會認為，只要再向民主黨加壓，民主黨必然讓步，而不轉為和顏悅色，配合外交上中美有和好之態勢，營造較緩和的外在氣氛，讓民主黨內主選派的論述更有說服力，令其成為黨內主流呢？事後孔明，當中是否又存在「路徑依賴」，即啟動行動之後，有關人士沒有被賦予足夠的政策彈性，只能執行到底，而不能因時制宜、靈活調度呢？

最令本人百得不思其解的是，在7月間，當美副卿舍曼訪華時，枱面炮聲隆隆，枱下卻頻密互動，北京8月更抽起在港實施《反制裁法》以釋善意，卻在對港事務上加火加壓，炮聲隆隆，似是進一步反擊美國干預香港事務，究竟中央的外交路線與香港事務，是繼續出現不協調之情况，抑或中央是在下一盤大棋，是故意之舉，是一手軟一手硬，外交對美釋善，香港故意加壓，以擾亂美方視線呢？值得繼續觀察。

後記：本文擬就之日，忽見盧氏再撰文，權威地及相信會非常準確地預測，以前曾經支持泛民的選民，會愈來愈多人支持非建制派。由於此文並非關於為何泛民不參選立法會，只好留待其他高人分析了。

文˙李九斤

編輯•劉子斌

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