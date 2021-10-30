AI拍夢幻人像 「調色大師」玩盡絢麗風格

OPPO Reno6 Pro 5G機背配置4個鏡頭，包括用上1/1.56吋SONY IMX766感光元件的5000萬像素主鏡頭。另有一枚色溫感測器，能即時校準白平衡值，顏色表現更自然真實。而3200萬像素的前鏡頭，支援改良的AI錄影美顏技術，藉辨別臉部近200個特徵點，做出自然的美顏效果，即使在錄影模式下也能使用，讓你自信入鏡。手機另搭載「光斑人像」功能，在錄影及拍照模式下都能快速識別主體，將人像與背景分離，創造絢爛夢幻的光斑背景。OPPO Reno6 Pro 5G在錄影時，更可透過多重AI模型和背景光源重構技術，即時模擬景深兼提高人像亮度；同時虛化背景，做出近似大光圈相機的散景效果。影像處理上則新加入「AI調色大師」，只要點選任何圖片上的色彩，即可將其轉換成自訂濾鏡，為照片套上不同風格色彩，並保留原始照片品質和細節紋理。

機身採晶鑽工藝多重幻彩

擁有強勁的拍攝功能外，手機外觀亦經精心打造。OPPO Reno6 Pro 5G維持系列獨有的Reno Glow晶鑽工藝，經典配色上以多重幻彩層提升表面耀度，帶來多變的色彩。邊框採用簡潔的直角中框設計，手感舒適。

手機處理器為Qualcomm Snapdragon 870，雖屬上一代產物，實測跑分仍高達69萬分，跟Samsung S21 5G相若。不少5G手機都出現過熱問題，OPPO Reno6 Pro 5G則搭載多重散熱系統，也增加了手機內散熱面積，長時間或多功能使用時幫助手機快速散熱。手機內置4500mAh大容量電池，也對應65W超級閃充，充電5分鐘即可追劇4小時。OPPO Reno6 Pro 5G的遊戲表現亦十分出色，除了加入沉浸遊戲模式、彈出視窗通知和遊戲快速啟動等功能以降低遊戲過程中的干擾外，更透過HyperBoost 4.0的AI穩幀技術，自動調配系統、遊戲、應用程式的資源，使長時間遊戲都運行流暢。

■OPPO Reno6 Pro 5G規格

系統：Android 11

熒幕：6.55吋2400×1080像素 90Hz AMOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 870八核心（3.2GHz）

內存／儲存空間：12GB／256GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素f/1.8、1600萬像素超廣角f/2.2、1300萬像素長焦f/2.4、200萬微距f/2.4

自拍鏡頭：3200萬像素自動對焦f/2.4

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.2／NFC

電池容量：4500mAh

其他：屏下指紋感應、65W超級閃充

體積／重量：160.8×72.5×7.99mm／188g

售價：$5699

查詢：3896 7699（OPPO）

（E潮）