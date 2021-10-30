3大高手夾擊iPhone 「美顏大師」 拍出奶油散景

蔡司鍍膜×微雲台 防震強2倍

不少人對手機的拍攝要求十分高，希望簡便地日常拍攝，都能攝出大師級傑作。vivo與德國蔡司合作推出的新機X70 Pro，正是「蔡司鏡頭×微雲台」的超強拍攝配置。這部售價$6398的5G手機，鏡頭經過蔡司T*鍍膜認證，再配合演算法來降低反射率，能多重抗鬼影及眩光，令畫面更純淨清晰；而5軸防手震配合更佳的感光技術，於低光環境下仍能拍攝出清晰的影像。

vivo X70 Pro機背鏡頭齊備，除了廣角、超廣角、人像鏡外，亦有達60倍數碼變焦的潛望式遠攝鏡頭。今代換上新的感光元件，感光度比上代提升4.6%，而且與微雲台技術結合，品牌宣稱防震效果比一般OIS光學防震強2倍。人像拍攝上亦加入不少玩法，包括多個蔡司經典鏡頭拍攝效果，如distagon（電影感虛化）、planar（經典虛化）及sonnar（奶油虛化）等。

實時黑光夜視 夜攝毋須「摸黑」

新機的夜攝能力亦有一手，其中「極夜」攝錄功能，能於極暗環境下提升影片亮度及降噪效果；配合「實時黑光夜視」功能，大幅提升拍攝前的預覽畫面亮度，拍攝前已看到與拍攝成像相若的亮度，從而更清晰地構圖，毋須盲摸摸。

vivo X70 Pro採用最新的E5 AMOLED熒幕，120Hz流暢刷新率，亮度達1300nit，令遊戲畫面更鮮艷、影片畫面更真實。E5 AMOLED的耗電率亦比一般AMOLED低約10%，同時已通過SGS的認證，可將藍光減低於7.5%。

此機首度採用特別訂製的處理器MediaTek Dimensity 1200-vivo。官方指利用「安兔兔」跑分逾72萬分，跟Samsung Galaxy S21 Ultra 5G的75萬分相若，而且更省電，可提升續航力。vivo X70 Pro也保留了獨特的內存融合技術，本身內置12GB RAM，還可於內存調動最多4GB當作RAM來使用，讓用家在多個程式之間切換都更輕鬆流暢。

■vivo X70 Pro規格

系統：Android 11

熒幕：6.56吋2376×1080像素 120Hz AMOLED

處理器：MediaTek Dimensity 1200-vivo（3GHz）

內存／儲存空間：12GB+4GB／256GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素廣角f/1.75、1200萬像素人像鏡f/1.98、1200萬像素超廣角微距f/2.2、800萬像素潛望鏡f/3.4

自拍鏡頭：3200萬像素自動對焦f/2.45

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.2／NFC

電池容量：4450mAh

其他：屏下指紋感應、44W快充

體積：158.3×73.21×7.99mm（黑）／ 8.08mm（藍）

重量：183g（黑）／184g（藍）

售價：$6398

查詢：800 906 821（vivo）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：林曉慧

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（E潮）