布藝手作 自製夢幻飾物盒

法式手工布盒（cartonnage）是由切割卡紙開始，拼砌組合成不同形狀的盒子後，再用漂亮的布料和裝飾物如扣子、皮帶、蕾絲等包裹外圍，設計成一個外觀精美的手工布盒。Crissie從小熱愛手作，初期只是DIY耳環送禮和自用，後來開始嘗試擺市集和開IG店。她平日喜歡看日本的手作教學書，發現手工布盒非常精美，於是開始嘗試自己製作。

歐美布款古典 日本布富個人風格

「這款布盒源自歐洲，但日本手作達人把它發揚光大。歐美採用的布款偏向古典和成熟，日本則多用高質素的布料，和加入很多富個人風格的裝飾。」看製成品便知道Crissie偏好日本風格，她主要找來粉紅、粉藍等色系的布料，圖案以童話世界常出現的兔、鹿、花為主。

盒子外觀雖然浪漫，但其中有一個步驟卻毫不浪漫，最花時間且最複雜。「切割卡紙要用很多時間，因為每塊板的尺寸要很準確，有少許出入已經無法把盒子合上，所以最初預算盒子大小時要反覆去試，真的很累。」

製作一個行李箱飾物盒，硬卡紙和軟卡紙加起來已經要剪超過20塊。Crissie說若學生由這步驟開始做，可能要花半天才能完成，所以她在上課前會預先剪好所需要的卡紙讓學生拼合。行李箱飾物盒要拼砌的部分較多，上課時間為3小時，至於圓形法式飾物盒和下午茶飾物架，則2小時便可完成。「不過製作圓盒子最需要耐性，因為紙板較硬，捲卡紙時力度要控制得好，才能做出理想的圓形。」

行李箱飾物盒工作坊

課程日期：11月2、5、6、9、12、13日，詳情可於fb專頁查詢

費用：$598

報名及查詢：電話5165 7006或fb「Choco:mee」

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