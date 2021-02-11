浪漫手作放輕鬆 DIY蠟燭星球燈 夜遊宇宙

一說到蠟燭，大家多數聯想到白色、紅色的圓柱物，怎會想像到蠟燭也可以化身成眼前這杯「檸檬茶」？蠟燭導師Sharon Hui製作的「檸檬茶」，真身是以果凍蠟製成的蠟燭，啡紅色的「紅茶」晶瑩通透，杯面還浮着幾顆「冰粒」，像真度直逼日本餐館門外的食物模型。

Sharon本身喜愛在家點蠟燭，由於她覺得購買蠟燭太昂貴，便嘗試自己製作。從蒐集資料到修讀為期4天的KCCA韓國蠟燭工藝證書課程，她開始體會到蠟燭的有趣之處。「它很神奇，原來有些摸上去軟身，有些可做出透明感；如果把不同蠟材混合，又會得出不同的效果。」

石蠟少許透明 適合製燈

蠟材有很多種，Sharon常用石蠟、大豆蠟和果凍蠟，各有不同的熔點、質感。例如外形像太空行星的蠟燭星球燈，是用石蠟製造，特點是有少許透明，放在燈座上可透出光線；大豆蠟熔點不高，約40℃便開始熔解，適合用熔蠟燈或點火讓其發放香味，不過做不到透明的效果；果凍蠟本身已是透明，加入少許顏料便做到食物的水潤感和彈性，而且熔點較高，約70℃，即使被射燈長期照射也不易變形。

學會基本技巧後，Sharon開始鑽研不同的蠟燭造型製法。由於創作上沒有局限，她試做不同造型的蠟燭，之後又開設IG店、擺市集；現在還舉辦工作坊，讓更多人知道蠟燭不止用來點燃照明「咁簡單」。

不少人會在家擺放造型蠟燭，營造生活品味。而Sharon創作的蠟燭造型多樣化，還帶有香味，送禮自用都很合適。曾經有客人請她製作麻將造型蠟燭，作為母親節禮物，她便膽粗粗做了一副「十三么」。「那次客人說媽媽很喜歡蠟燭，但坊間又找不到有特色的造型。本來想做一個唧花蛋糕，但手工複雜，亦比較昂貴，加上時間緊逼，我便問她媽媽平日喜歡什麼，知道她喜歡打麻將，便建議做一副食糊的大牌給她。」這些造型蠟燭以擺放為主，不會燃點，Sharon也會讓客人挑選喜歡的味道加進蠟燭之中，當作香薰之用。

手勢快慢影響成品

Sharon的工作坊沒有特定的課程時間表，客人只要在IG見到她的作品，甚至是其他地方見到任何成品，都可以向她查詢能否學做，再商議時間及價錢，地點則可以到她位於鰂魚涌的工作室，或者客人建議的地方。不過不同造形的蠟燭難易度各異，如最新推出的蠟燭星球燈較適合初學者，唧花蛋糕、食物造型等則需要較多耐性和時間去學習。「即使幾個人學做同一款作品，大家出來的成品總會有點不一樣，例如做星球燈時大家會選用不同的顏色配搭，手勢快慢也會影響紋理深淺和粗幼度，這也是手作蠟燭有趣的地方。」Sharon說。

蠟燭星球燈工作坊

課程時間：可彈性安排，每堂約2.5小時（需3天前預約）

費用：$450

報名及查詢：電話9726 3999或IG「enlightenthehope」

文：顏燕雯

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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