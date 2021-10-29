兩港人入圍「劇場奧斯卡」 舞台設計 無言說故事

阮漢威和邵偉敏的舞台設計，其實很多人都有見過。邵偉敏曾為不少較商業化的舞台劇設計舞台，最近就有100毛的《大MK日》，她亦參與風車草劇團多部製作如《攣攣成人禮．Falsettoland》等；阮漢威是邵偉敏在香港演藝學院的師兄，作品包括再構造劇場和Felixism Creation策劃的《有你，故我在》、前進進戲劇工作坊的《午睡》等，他也是香港演藝學院的客席講師。

有些媒體形容WSD世界劇場設計展為戲劇界的奧斯卡，但它其實每4年才舉辦1次，今次才辦第5屆；這個設計展矚目之處，其實是背後主辦的「國際劇場組織」，即是自1967年開始舉辦布拉格劇場設計四年展（PQ）的同一主辦單位。PQ以國家為參賽單位，WSD則以個人為單位，阮漢威和邵偉敏都是自行報名參展。上屆WSD在台灣舉行，共8組香港設計師入圍，其中曾文通獲得布景設計（專業組別）銀獎，燈光設計師黃子健則奪得劇場創新發明獎榮譽表揚。

今屆WSD整體入圍人數較少，僅有兩名港人入圍舞台設計獎。阮漢威的參賽作品是2018年中英劇團的《羅生門》，邵偉敏的參賽作品是上海歌劇院舞劇團的《牆》。同一獎項尚有中國內地、台灣、日本、德國、英國、丹麥等地的設計師入圍，入圍者將於明年親身飛往加拿大介紹作品，並與其他設計師交流。

倒吊人偶 顯城市寂寞

聽兩人介紹入圍作品，深覺舞台設計與表演的概念關係密切。例如邵偉敏介紹《牆》的舞台，她設計了白磚高牆，舞蹈員在牆的上、下方表演，呼應「牆」的主題；台中央有一個7米長、3米高的盒子，是在亞加力膠上貼了薄膜，通電後盒子會由透明變成白色燈箱，又可以向觀眾方向移動。白燈箱加上舞蹈員的肢體舞動，象徵了男主角內心愈來愈大的恐懼；再之後安排倒吊的人體道具，加上燈光效果如同雷內・馬格利特的超現實畫作，象徵城市眾人的寂寞；配合在舞台上飄動的黑色雪紙，象徵人內心黑暗面。邵偉敏設計時，會想像視覺上如何說表演的故事，舞台設計能與編舞互相配合，讓舞蹈員有更大發揮空間。

梳打粉「枯山水」 新演羅生門

阮漢威的《羅生門》舞台設計作品，故事場景只有一個，就是法官審判兇殺案疑犯。阮漢威選擇用日式庭園，並在園中鋪滿大量梳打粉，既是借用日本「枯山水」概念，阮漢威亦想像這舞台其實是一個煉獄，記者理解為盡見煉獄的故事和人性的貪嗔癡。因為《羅生門》中人人對兇案說法不同，他們各自在梳打粉上表演，並以形體動作在梳打粉留下自己的痕迹，當另一個角色想說自己故事時，會用木條掃平上一個角色留下的痕迹。阮漢威向導演提出構思，導演亦覺得有玩味之處，大量的梳打粉也為觀眾帶來强烈的視覺衝擊。阮漢威滿足之處是其舞台設計能為羅生門這個常見的文本，加入新的呈現方法。

以舞台美學傳情達意

阮漢威和邵偉敏入圍的兩個作品都相對抽象，但其實寫實和抽象的故事各有各的好處。兩人都相信舞台設計是storyteller，邵偉敏說最重要是「溫度」，思考如何讓觀眾置身劇場故事世界之中；而新導演也傾向舞台減少使用文本，以舞台美學來表達故事和信息。阮漢威也提到能用現代的眼光看傳統的故事，為觀眾帶來新的想像；他說，「舞台設計是無文字的劇本」，能帶來超出文字暗示，戲劇就是在現場空間詮釋故事的專業，也是和其他舞台元素如音樂、燈光等配合組成的有機體。

文：胡筱雯

編輯：歐陽德智