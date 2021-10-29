天草大王雞白味噌鍋 肉嫩多汁「滾」極不韌

說是酒館，其實只是形容店內的氣氛，這裏不像傳統居酒屋那麼狹小，反而着意營造舒適空間。餐廳以淺色木調裝潢，座位與座位之間鬆動，還設有和室榻榻米包廂，內裏兩道大玻璃對着銅鑼灣小巷，邊享用美食邊凝望街頭風景，好不愜意。餐廳主打多元化日本料理，從壽司、燒物、丼飯、鍋物等應有盡有，滿足不同客人口味。

行政總廚顏錦輝來頭不小，曾在東京學藝多年，回港後又於日本知名居酒屋權八掌廚多年，精通各類日式料理，對食材亦有一番研究。過去曾跟隨食材供應商每年到訪日本2至3次，尋覓高質食材，足迹遍及佐賀、鹿兒島、熊本等10多個縣，今次主理新餐廳，正好將歷年接觸過的上好食材，應用於餐廳料理中。

焗燒吞拿魚鮫 多肉肥美

天草大王雞白味噌鍋，用上體型有如火雞般巨大的熊本天草大王雞，這款走地雞曾一度絕種，直至2000年重新配種後才重現市面。輝師傅讚其雞味濃、多肉汁、爽口不韌，特選以雞髀肉炮製火鍋，輕煠2至3分鐘已經熟透，即使煠得久了一點亦不怕變韌。湯底用的西京味噌湯味道清甜，保留些微黃豆顆粒，直接當湯喝也沒問題！香港人對吞拿魚非常熟悉，但有如前臂般長的吞拿魚鮫卻甚少接觸，據聞這般大的魚鮫，必須要在體重起碼達80公斤或以上的吞拿魚才能找到，一上桌又讓人忍不住驚歎連連！由於食材新鮮，輝師傅基本上只作簡單處理，將魚鮫焗熟後再烤燒表面已能上桌。別以為鮫位魚肉不多，實情恰恰相反，肉質比其他部位的魚肉更軟滑，油脂豐富，單吃或感膩滯，建議點上柚子皮酸汁，緩解膩感。

和牛他他 外脆內嫩

另一推薦菜式，必試日本A5和牛他他（tataki）！此「他他」有別於我們平時接觸的生拌牛肉（tartare），而是類似一片片的和牛刺身。輝師傅將和牛薄片表層輕炙，鎖緊肉汁，內裏仍是鮮嫩粉紅色，剛好將A5和牛的滑嫩口感保留，而外層香脆，層次豐富。海膽黑魚子伴溏心玉子是輝師傅的創意之作，半熟玉子、鮮美海膽、矜貴魚子層層疊上，各有鮮味，品嘗時建議先吃黑魚子，再試海膽，最後三者一同送入口，感受三樣食材在口中綻放的鮮美。

■輝HIKA

地址：銅鑼灣渣甸街66號亨環3樓

查詢：3621 0113