網羅多款料理 清酒機滿足花心鬼 日菜大集合 廚師發辦$380起

在生活被壓得喘不過氣之時，有時一口舌尖上的美味，能將纏擾心頭的煩憂輕輕融化，難怪品嘗美食是不少都市人生活中的小確幸。Ikigai Concepts的理念正正就是從這股小確幸出發，店名Ikigai取自現代日本哲學，在日文中有「生活的意義」（生き甲斐）之意，希望大家在追尋多樣豐富的美食過程中，能感受到滿滿的幸福。

秋刀魚壽司驚喜 雞肝醬多士停不了口

佔地12,000平方呎的餐廳，空間感十足，以天然木材為主調，將日系極簡主義融入裝潢。餐廳主打多元菜式，用餐分為多個專區，除一般用餐位置，還特別劃出omakase、炭火燒、清酒等，以及即將推出的鐵板燒專區。除了omakase專區專吃廚師發辦外，其餘客人無論坐在炭火燒吧枱或其他位置，都可自選各式燒物、天麩羅、壽司等。

各大日本料理齊集這裏，當然先從近年最紅的omakase說起。廚師發辦選用日本直送新鮮食材，價錢還定得頗為親民，午市收費每位$380起，就可嘗到12貫壽司、前菜、茶碗蒸、湯及甜品。時值秋天，餐廳帶來多款時令海產，有「海中紅寶石」美譽的喜知次、香滑爽甜的鮫鰈、鮮甜味美的石川縣白蝦、北海道熟成冰見寒鰤等。當然少不了秋天必吃的秋刀魚，平時秋刀魚多以鹽燒處理，沒想到用來做壽司，一樣有驚喜，入口甘甜帶香，配合醋米壽司，是鹽燒以外的另一食法。

另一邊廂的炭火燒區，不時傳來陣陣炭烤香味，各款燒物以備長炭烤，頗為誘人！除了一般串物，更有數款創意燒物，如奶香味濃的北海道芝士豚肉卷、冶味肉嫩的香草黑豚肉、醒胃爆汁的泡菜車厘茄煙肉卷，都值得一試。

大家平日吃鵝肝醬吃得多，有沒有試過雞肝醬？小食雞肝醬配多士甚有驚喜，鹿兒島赤雞肝以牛油煎香，與牛奶、淡奶油等打碎成醬，在香脆多士塗上厚厚一層，讓人停不下口。和食料理方面，甚具視覺效果的蘋果木煙熏吞拿魚最適合打卡。上菜前記住準備好手機，玻璃罩一提起，蘋果木煙四竄，要把握時間攝下此時此刻！待煙霧消散，即把吞拿魚送入口，食物帶淡淡蘋果木香，能提升魚肉鮮味。

27款清酒列陣 得獎作任選

美食當前，怎能沒美酒相伴？其實打從走進餐廳一刻，已留意到酒吧吧枱旁一整列的自動販賣機，附有多款特色清酒品牌，有如一個小型清酒博物館！為了推廣清酒文化，店家特意引入這部清酒自助販賣機，27款清酒列陣，當中不乏人氣品牌、獲獎酒款，如2019年曾奪「大阪G20國家元首品嘗清酒」榮譽的「大門35 純米大吟釀」、曾用作招待日本皇室與政要的「神泉大吟釀」、人氣之選「二兔 雄町四十八」等。

只要掃瞄清酒機上的QR Code，就可了解每款清酒的風味、釀造資料、酒廠歷史，還有與之匹配的食物，非常貼心。喜好日式燒物的，可選配帶辛甜香、餘韻酸度適中的「伯樂星 純米大吟釀」；想配搭鮮美魚生，可試試「大門35 純米大吟釀」，酒香甜美，帶有微微大米清甜，提升食材鮮味。自助販賣機的清酒每杯容量約30毫升，需透過代幣購買，每個代幣10元，部分受歡迎款式約需3至4個代幣一杯。自動販賣機的好處是，可自行選擇口味，淺酌數杯，嘗試當中不同的濃淡味道，找出你最喜歡的那一杯。

■Ikigai Concepts

地址：荃灣西如心廣場二期211號舖

查詢：2618 2812

文：張淑媚

編輯：蔡曉彤

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